[{"available":true,"c_guid":"41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről elrabolt műtárgyak visszaszolgáltatásának ügye. \r

","shortLead":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről...","id":"202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a56cd5-4192-41aa-b528-4563cc2c69ad","keywords":null,"link":"/360/202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","timestamp":"2021. május. 03. 15:00","title":"Berlinben üres vitrinek jelzik, hogy hazatérhet Benin világhírű bronzszobrainak egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","shortLead":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","id":"20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e25239-5a34-46a4-a897-6056e340d435","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","timestamp":"2021. május. 05. 10:12","title":"Véget ér egy korszak: az utolsó késő esti adására készül Conan O’Brien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg tagjai próbálgatnak. A fejlesztés ki is emeli az alakokat.","shortLead":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg...","id":"20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b56eea2-9b8c-4fb2-8fbe-4cafab21b7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","timestamp":"2021. május. 05. 09:03","title":"Megkapták új éjjellátó szemüvegüket az amerikai katonák, olyan, mintha egy videojátékban lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára – írja a konzervatív német Die Welt. Merthogy Kína mind gyakrabban Magyarországon keresztül találja meg az utat az EU-ba, de a Fidesz nem fél attól, hogy itt bármiféle veszély leselkedne.","shortLead":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára –...","id":"20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dda706-a001-41ae-a27c-91f374e2ae47","keywords":null,"link":"/360/20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","timestamp":"2021. május. 05. 07:42","title":"Die Welt: Magyarország Kína európai kapuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 5305-ös úton történt.","shortLead":"A baleset az 5305-ös úton történt.","id":"20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e9d20b-a011-4b61-aeb9-cedb7fbab8ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","timestamp":"2021. május. 04. 05:37","title":"Árokba borult autójával és meghalt egy nő Dunatetétlennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A legnagyobbakat kivéve szinte minden kisebb hazai fesztiválnak van már a nyárra kitűzött időpontja, noha a kormány még mindig nem tisztázta, hogy engedi-e az idei szezonban a zenés, táncos tömegrendezvényeket, és ha igen, milyen feltételekkel. Létszámkorlátot vezetne be? Védettségi igazolványhoz kötné a részvételt? A maszkhasználatra milyen szabályok vonatkoznának? Fesztivál-helyzetjelentés egy hónapra a szezonnyitástól.","shortLead":"A legnagyobbakat kivéve szinte minden kisebb hazai fesztiválnak van már a nyárra kitűzött időpontja, noha a kormány még...","id":"20210503_A_fesztivalok_nem_akarjak_elengedni_ezt_a_nyarat_is_keszulnek_a_nyitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc87a8e5-7175-4e3e-a9d2-b17fe8a85ffe","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_A_fesztivalok_nem_akarjak_elengedni_ezt_a_nyarat_is_keszulnek_a_nyitasra","timestamp":"2021. május. 03. 20:00","title":"A fesztiválok nem akarják elengedni ezt a nyarat is, készülnek a nyitásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]