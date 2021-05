Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely megakadályozza, hogy a cégek csak úgy rálássanak a felhasználó tevékenységére.","shortLead":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely...","id":"20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b57231-5877-408e-8c42-024869d508c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 03. 18:17","title":"Fizetős hozzáférés lebegtetésével fenyegeti a felhasználókat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Te is apa vagy? Rád várunk!","shortLead":"Te is apa vagy? Rád várunk!","id":"20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67756e-3162-4009-808e-37ff022ef37c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","timestamp":"2021. május. 04. 12:30","title":"Attól még, hogy szülő vagy, maradj önmagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","shortLead":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","id":"20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5f5bd-ed6f-4341-998d-e4c429e5f50a","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","timestamp":"2021. május. 04. 15:07","title":"Megható videóval búcsúztak egy egri iskola tanárai a diákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","shortLead":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","id":"20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e5732b-0a49-4778-becd-afbe61ba28c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","timestamp":"2021. május. 04. 11:46","title":"Teljesen húsmentes menüre áll át a világ egyik legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","shortLead":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","id":"20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedd4c4-b8e4-471e-a716-86eae9ad50c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","timestamp":"2021. május. 04. 09:21","title":"Az 1600 lóerős új Koenigsegg is bekerült a Lego 2021-es kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már látják, hogy sokan beoltatnák magukat, ha az oltóanyag típusa elfogadható. ","shortLead":"A miniszter szerint most már látják, hogy sokan beoltatnák magukat, ha az oltóanyag típusa elfogadható. ","id":"20210503_gulyas_gergely_oltasi_akcio_epp_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b157d62a-1ac3-4ba0-b35a-ad496221aec4","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_gulyas_gergely_oltasi_akcio_epp_valasztas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Gulyás: Lesz még olyan oltási akció, mint pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]