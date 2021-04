Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","shortLead":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","id":"20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abd0283-07dc-4168-bbd4-b13f475a5cf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","timestamp":"2021. április. 21. 17:03","title":"Jöhet az egydózisos Szputnyik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott, mert nem találták a vénáját.","shortLead":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott...","id":"20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33146abe-d3ad-4830-aa1a-0789c042c909","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","timestamp":"2021. április. 20. 18:39","title":"Nem engedték be Navalnijhoz az orvosait, betiltották az érte szervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","shortLead":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","id":"20210420_Lovoldozes_Long_Island","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866a68f3-2a5d-4787-bd99-6ed44e059f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lovoldozes_Long_Island","timestamp":"2021. április. 20. 19:57","title":"Egy ember meghalt, ketten megsérültek egy lövöldözésben Long Islanden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak szervezetében.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f7ff7f-f547-4929-9205-8db4a0e1636e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","timestamp":"2021. április. 21. 13:55","title":"Gyártója szerint minden koronavírus-variáns ellen véd a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","shortLead":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","id":"20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be458e76-e962-45eb-abe3-9f553c9861bb","keywords":null,"link":"/sport/20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 05:18","title":"Foci-Eb: Bilbao nem vállalta nézők beengedését, elvették tőle a rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","shortLead":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","id":"20210420_autogyar_kina_evergrande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b25f8-526f-45e8-bb2d-ef95a8cdc79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_autogyar_kina_evergrande","timestamp":"2021. április. 20. 13:45","title":"Egyetlen kocsit sem adott el, mégis 87 milliárd dollárt ér egy kínai autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással voltak az állapotára.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással...","id":"20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a441d5d2-aaef-4de3-a72a-002664487571","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","timestamp":"2021. április. 20. 19:22","title":"Szélütések okozták a washingtoni Capitoliumot védő rendőr halálát januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c786be9-de17-48ad-9ceb-bda05259e708","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New Yorkban kész kaland az oltás.","shortLead":"New Yorkban kész kaland az oltás.","id":"20210421_Ennel_menobb_oltopontot_nehez_elkepzelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c786be9-de17-48ad-9ceb-bda05259e708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419eb33-4b55-4c60-9b1d-7a250548a993","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ennel_menobb_oltopontot_nehez_elkepzelni","timestamp":"2021. április. 21. 09:42","title":"Ennél menőbb oltópontot nehéz elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]