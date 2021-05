Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Néhány külföldi sportolót figyelmeztetni kellett, mert a biztonsági szolgálatot megkerülve elhagyták a szállodájukat.","shortLead":"Néhány külföldi sportolót figyelmeztetni kellett, mert a biztonsági szolgálatot megkerülve elhagyták a szállodájukat.","id":"20210511_uszo_eb_koronavirus_jarvany_buborek_wladar_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ac9f3b-7980-447b-a0c4-a68f15dd8623","keywords":null,"link":"/sport/20210511_uszo_eb_koronavirus_jarvany_buborek_wladar_sandor","timestamp":"2021. május. 11. 12:37","title":"Megtalálták az úszó-Eb buborékjának gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat megvezetve próbált meg örökbe fogadni. A Fővárosi Törvényszék most nem jogerősen kimondta: a szóban forgó pár semmiféle \"jogi kiskapuval\" nem trükközött, a vasárnap.hu-nak ez az állítása alaptalan. ","shortLead":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat...","id":"20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cb835-8456-4331-a624-f65fe0d8564c","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","timestamp":"2021. május. 11. 14:38","title":"Alaptalanul gyanúsítgatott a vasárnap.hu egy örökbefogadó meleg párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de így szükségtelenné válik a fesztiváligazgatói szerepvállalása.","shortLead":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de...","id":"20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29712d55-daa7-4c92-a820-5de8bd64e7e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","timestamp":"2021. május. 12. 13:31","title":"A sajtóból tudta meg az igazgató: az állami rendezvénybe olvasztják a Bartók operafesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","shortLead":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","id":"20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0ced7f-280f-4ae2-9e66-ad87f51a23c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","timestamp":"2021. május. 12. 21:52","title":"Izlandon fog találkozni az amerikai és az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","shortLead":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","id":"20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a61134-4160-4f1c-b0a1-88f46e742f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","timestamp":"2021. május. 12. 07:41","title":"Átírták a tankerületek egyes iskolák tankönyvrendeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás betiltásának a lehetősége foglalkoztatja. A szervezet honlapja szerint az igazságügyi miniszter elfogadta a meghívást, az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor Varga Judit nem vesz részt a megnyitón.","shortLead":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás...","id":"20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c29ee0-22cb-4b88-a9bd-bb314c3a627b","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","timestamp":"2021. május. 11. 10:24","title":"Varga Juditot egy lengyel fundamentalista egyetem megnyitójára várják, de ő állítólag nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre esik.","shortLead":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre...","id":"20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fcff8f-dbdd-420a-9f58-a6dee4f17d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","timestamp":"2021. május. 12. 10:14","title":"Kampányszerűen oltják a 16–18 éveseket, még lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]