[{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt. Szíjj László, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Paár Attila társaságai a válság kezdete óta mintegy 800 milliárd forintnyi tenderen szerepeltek sikeresen, de nemcsak innen érkezett pénz, több támogatási programban is jutottak nekik források, bár ezek aprópénznek tűnnek az állami megbízások mellett.

","shortLead":"Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt...","id":"20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b70c3d-1a3f-4a37-9522-45e1adbd0844","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","timestamp":"2021. május. 14. 06:30","title":"800 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert a NER a koronavírus-válság alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai variáns ellen is működik.","shortLead":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai...","id":"20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0420f482-e239-44a8-8dd1-79c6cca77d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","timestamp":"2021. május. 12. 21:55","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáns ellen is hatékonyan véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek az ellenzéki összefogásban. Ez magyarázhatja, hogy egyelőre nincsenek parázs viták, viszonylagos csendben megy a helyezkedés. ","shortLead":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek...","id":"202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db2d7b-2a94-4ca1-b5a4-8d66e7aa2bd2","keywords":null,"link":"/360/202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","timestamp":"2021. május. 13. 11:00","title":"Az MSZP-nek szoknia kell, hogy kispártként bánnak vele a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","shortLead":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","id":"20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5238e7e-9586-4425-8d0b-fd0eb2a6b40c","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","timestamp":"2021. május. 13. 21:53","title":"Mégsem lesz drogambulancia a józsefvárosi Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat javasolnia, a világ gazdagabb országai pedig egy egész hónapot vesztegettek el azzal, hogy nem csináltak semmit – állapította meg egy független szakértőkből álló testület jelentése. ","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat...","id":"20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e83d1a-4af9-420a-9447-dbf8decb67f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. május. 12. 14:05","title":"Meg lehetett volna előzni a világjárványt, de hibát hibára halmoztak – állítja a WHO által felkért független testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","id":"20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352cc7c-0ecc-4aa6-bc42-cff952e2df79","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"Az ügyészség kéri a Katzenbach-gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6965b196-b985-4e6a-9fb3-066f8764240c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Teho francia technozenész a svájci Alpok egy majdnem 3000 méteres hegyének tetején zenélt.","shortLead":"Teho francia technozenész a svájci Alpok egy majdnem 3000 méteres hegyének tetején zenélt.","id":"20210514_Az_Alpok_egy_3000_meteres_csucsan_vetett_veget_a_partiszunetnek_egy_DJ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6965b196-b985-4e6a-9fb3-066f8764240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45c112f-9cb3-4a12-a085-f722a955bb06","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_Alpok_egy_3000_meteres_csucsan_vetett_veget_a_partiszunetnek_egy_DJ","timestamp":"2021. május. 14. 09:31","title":"Az Alpok egy 3000 méteres csúcsán vetett véget a partiszünetnek egy DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","shortLead":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","id":"20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7149c1b4-4cd4-4475-a6b1-d982469fb437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Hiába a járvány, tovább nőtt az önkéntes pénztárakban levő vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]