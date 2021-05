Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési munkák engedélyezéséről. Fichtinger Gyula utódját kétharmados többséggel, kilenc évre betonozzák be.","shortLead":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési...","id":"202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4208f1-4535-4984-860f-b98593c87dae","keywords":null,"link":"/360/202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","timestamp":"2021. május. 15. 07:00","title":"Nem tetszik az Orbán-kormánynak a szakmai szöszmötölés Paks II. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","shortLead":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","id":"20210514_meghalt_norbi_a_tigris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbcbb2-ad3d-4a71-8e7e-52d631b66e7b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_meghalt_norbi_a_tigris","timestamp":"2021. május. 14. 11:53","title":"Meghalt Norbi, a Fővárosi Állatkert tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt mutató Pelican antigéntesztet. ","shortLead":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt...","id":"20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c0f22c-22fa-464b-a505-bfd8010aff77","keywords":null,"link":"/elet/20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Akár 25 másodperc alatt is eredményt mutathat egy ultragyors antigénteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","shortLead":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","id":"20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb4ac4-1f92-4fea-bfbb-516c151707b7","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","timestamp":"2021. május. 13. 10:42","title":"Villanypóznára mászott, még a kábelekre is ráült egy medve Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt. Szíjj László, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Paár Attila társaságai a válság kezdete óta mintegy 800 milliárd forintnyi tenderen szerepeltek sikeresen, de nemcsak innen érkezett pénz, több támogatási programban is jutottak nekik források, bár ezek aprópénznek tűnnek az állami megbízások mellett.

","shortLead":"Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt...","id":"20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b70c3d-1a3f-4a37-9522-45e1adbd0844","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","timestamp":"2021. május. 14. 06:30","title":"800 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert a NER a koronavírus-válság alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","shortLead":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","id":"20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d882426-2553-4f0f-a76c-119a9b992a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","timestamp":"2021. május. 14. 10:10","title":"Az egyik legfontosabb rendezőnk, pedig csak két filmet készített – 90 éve született Huszárik Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b55412-0be3-4532-8779-e830785edbc2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Depressziós vagy csak rosszkedvű? Depresszióban szenved vagy más betegsége van? Nem mindig könnyű ezt eldönteni. Mindeddig főképp a tünetek listája alapján, vagyis lényegében szubjektív döntéssel diagnosztizálják az orvosok a komoly és sokakat érintő állapotot. ","shortLead":"Depressziós vagy csak rosszkedvű? Depresszióban szenved vagy más betegsége van? Nem mindig könnyű ezt eldönteni...","id":"202119_depressziojelzo_verre_mennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b55412-0be3-4532-8779-e830785edbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0c529e-047e-4e9c-b736-1014b8aac7f4","keywords":null,"link":"/360/202119_depressziojelzo_verre_mennek","timestamp":"2021. május. 13. 12:00","title":"Vérből kimutatható a depresszió, sőt az is, melyik gyógyszer lesz jó rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]