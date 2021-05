Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91a9643b-da24-4759-acd2-2244e6e5b574","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvan embernek kellett elhagynia az otthonát a füst és a mérgező gázok miatt.","shortLead":"Nyolcvan embernek kellett elhagynia az otthonát a füst és a mérgező gázok miatt.","id":"20210517_kisiklott_kigyulladt_tehervonat_Iowa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a9643b-da24-4759-acd2-2244e6e5b574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725986b5-1230-4d27-b4be-24cee1ff006b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_kisiklott_kigyulladt_tehervonat_Iowa","timestamp":"2021. május. 17. 10:15","title":"Kigyulladt egy műtrágyát szállító tehervonat Iowában, evakuálni kellett a lakosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","shortLead":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","id":"20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b75eb03-22f0-4a8c-86f8-33f56b7b8c3b","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","timestamp":"2021. május. 15. 21:03","title":"Mintha havazott volna májusban: fél méter jég borított egy magyar községet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","shortLead":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","id":"20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482cb1ab-e09a-4056-a4fc-8a18d68607a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","timestamp":"2021. május. 16. 17:15","title":"300 ezer forintért is hirdetnek nyári tábort gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós szomorúság és ürességérzet, de sok szülő alvászavart és evési zavart is lát a gyerekeknél.



","shortLead":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós...","id":"20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969fa3-4b14-43c6-a2c2-c7b8f244c8ec","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Alvás- és evészavarokat okozott a karantén a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","shortLead":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","id":"20210517_india_fa_covid_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3f8370-4c90-4245-b6d1-18363018e382","keywords":null,"link":"/elet/20210517_india_fa_covid_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:59","title":"Fára költözött a covidos indiai fiú, hogy védje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélye, már csak döntés kérdése, itthon beoltják-e a 12–15 éves korosztályt – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban a Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója. Vereckei Péter szerint Szijjártó Péterrel a fejlesztésekről, hatékonyságról és a szállításokról tárgyaltak, de a kormány vakcinatáblázata nem került szóba.","shortLead":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik...","id":"20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c56c-adc6-4fa5-8317-002a76b17a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Pfizer: Minden adott lesz, hogy szeptemberre be legyenek oltva a 12–15 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]