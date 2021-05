Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

","shortLead":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de...","id":"20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f04b30-9ac1-470d-8ab4-05736464205e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","timestamp":"2021. május. 17. 19:59","title":"Jogerősen is életfogytiglanit kapott az áldozatát élve eltemető exrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","shortLead":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","id":"20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33418d82-cc1b-400d-99dc-6f225558a8f4","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","timestamp":"2021. május. 18. 10:24","title":"Egykor leszbikusként pózolt a Tatu énekese, most Putyin pártjának a színeiben indul a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztosítások terén is számos változás történt a pandémia miatt - különösen a kockázati biztosítások iránt nőtt meg a kereslet. A Bank360 utánajárt, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a járványhelyzethez, illetve, hogy mire számíthatnak az ügyfelek, ha a vírus miatt következik be egy biztosítási esemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt...","id":"20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7acdc4-92bb-448d-9970-05eca40bf823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","timestamp":"2021. május. 17. 13:28","title":"Fizetnek-e koronavírusra az életbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a455e-92e4-4f20-8db5-63441cd1d1d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesben bizonyíthatott az AirTag és az Apple Find My hálózata az Egyesült Királyságban egy felhasználó különös tesztje során.","shortLead":"Élesben bizonyíthatott az AirTag és az Apple Find My hálózata az Egyesült Királyságban egy felhasználó különös tesztje...","id":"20210518_apple_airtag_kovetese_az_egyesult_kiralysagon_keresztul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243a455e-92e4-4f20-8db5-63441cd1d1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb98f88-743c-45b1-b35e-d85f7d1c8108","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kovetese_az_egyesult_kiralysagon_keresztul","timestamp":"2021. május. 18. 10:03","title":"Valaki kipróbálta, hogyan követhető egy országon keresztül egy Apple AirTag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","shortLead":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","id":"20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0639d5e4-7ef8-4034-a0da-2872d939ae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","timestamp":"2021. május. 17. 21:35","title":"Egy vödörnyi rókát húztak ki a kútból Sátoraljaújhelyen - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","shortLead":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","id":"20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47c349-0237-4d59-b63d-3304ecbda68a","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","timestamp":"2021. május. 18. 08:34","title":"A Tauktae ciklon felborított egy indiai hajót, eltűnt több mint 120 utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]