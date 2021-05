Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","shortLead":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","id":"20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01537a8d-8312-4210-9145-3d0e8c9cd1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","timestamp":"2021. május. 19. 10:25","title":"A Toyota Corollának is lesz szabadidő-autó változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak repülni, hogy szinte természetesnek vették őket.","shortLead":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak...","id":"20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d2e26-167b-457f-a080-5f95f68a4c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egy volt haditengerész állítja, éveken át látott különös dolgokat az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89ebb28-7c53-4983-bad4-dad4fdb87b8e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Harvey Weinstein után a filmipar újabb nagyhatalmú producere kényszerült visszavonulni: Scott Rudinról évtizedek óta tudta mindenki, hogy a valaha volt egyik legrosszabb főnök, de a munkatársakhoz vágott laptopok, telefonok és üvegtálak történetei megmaradtak sör melletti anekdotáknak. Mostanáig.","shortLead":"Harvey Weinstein után a filmipar újabb nagyhatalmú producere kényszerült visszavonulni: Scott Rudinról évtizedek óta...","id":"20210518_scott_rudin_munkahelyi_zaklatas_agresszio_hollywoodi_producer_osszetort_monitor_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b89ebb28-7c53-4983-bad4-dad4fdb87b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882b042-4135-48e7-84c6-1828f8d2936b","keywords":null,"link":"/elet/20210518_scott_rudin_munkahelyi_zaklatas_agresszio_hollywoodi_producer_osszetort_monitor_laptop","timestamp":"2021. május. 18. 20:00","title":"Monitorokat tört szét a beosztottjai kezén, laptopokkal dobálta őket, mégse történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8064305b-5c80-4ce1-a8c8-0455c0b51cc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő szerint a közép-európai országok látványos megkülönböztetést szenvednek el.","shortLead":"A magyar kormányfő szerint a közép-európai országok látványos megkülönböztetést szenvednek el.","id":"20210518_orban_dzurinda_szamizdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8064305b-5c80-4ce1-a8c8-0455c0b51cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818937d5-c9f5-425b-ae6b-bae03875368b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_orban_dzurinda_szamizdat","timestamp":"2021. május. 18. 18:18","title":"Orbán: Miért maradnánk továbbra is az EU balekjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első, kerekedelmi forgalomba kerülő kvantumszámítógépe.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első...","id":"20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec706cf2-693d-4f6a-8d59-6552860a44c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","timestamp":"2021. május. 19. 16:03","title":"Asztali kvantumszámítógépet fejleszt a Google, 2029-ben kezdhetik árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","shortLead":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","id":"20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e8dc9-bc05-4cd5-b3b5-03c6bb4fdb58","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","timestamp":"2021. május. 20. 09:47","title":"Életrajzi film készül Cherről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","shortLead":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","id":"20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13587dc-ed5a-4faa-b15d-ceaeb1ac850c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","timestamp":"2021. május. 20. 04:26","title":"Közel 300 lóerős és igen látványos a Manhart Volkswagen Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]