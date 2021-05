Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eltűnik a Van Hool A300.","shortLead":"Eltűnik a Van Hool A300.","id":"20210518_bkv_van_hool_a300_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d150bc-7e3f-46fc-94dd-92c45a8ac887","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkv_van_hool_a300_busz","timestamp":"2021. május. 18. 14:28","title":"Kivon a forgalomból egy busztípust a BKV, vasárnapig lehet rajta utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","shortLead":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","id":"20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e615-691c-4172-8bab-545ea426f399","keywords":null,"link":"/sport/20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","timestamp":"2021. május. 18. 18:12","title":"Fucsovics nagy küzdelemben továbbjutott Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény, az oknyomozást sem megvető lap, a Sme pályafutása.","shortLead":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény...","id":"20210518_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9999d220-0fae-492c-8897-f97cd2469ba5","keywords":null,"link":"/360/20210518_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. május. 18. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Lehet szabad sajtótermékkel sikeresnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","shortLead":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","id":"20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b20698-c465-46f0-a7ef-0efeffb7c214","keywords":null,"link":"/sport/20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","timestamp":"2021. május. 19. 17:07","title":"Egy percet nem játszott, mégis szerződést hosszabbított Szoboszlaival a RB Leipzig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","shortLead":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","id":"20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c7845-9c54-4bde-b356-dde0b2b59ef3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 16:15","title":"Az uniós tagállamok megállapodtak: megnyitják a külső határokat a beoltottak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyfős csoport Lettországból utazott 26 órát az 50 eurós orosz vakcina miatt, három hét múlva jönnek a második adagért.","shortLead":"A négyfős csoport Lettországból utazott 26 órát az 50 eurós orosz vakcina miatt, három hét múlva jönnek a második...","id":"20210519_Szputnyik_V_San_Marino_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe57e9c-75be-403f-b001-af5ffa31fa83","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Szputnyik_V_San_Marino_utazas","timestamp":"2021. május. 19. 19:51","title":"Több mint egy napot utazott egy társaság, hogy Szputnyikot kaphasson San Marinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző elnök, Donald Trump nem volt hajlandó publikálni a dokumentumokat.","shortLead":"Az előző elnök, Donald Trump nem volt hajlandó publikálni a dokumentumokat.","id":"20210518_joe_biden_kamala_harris_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97935fcc-8d71-48ae-bce3-c0b6f2f5c9e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_joe_biden_kamala_harris_adobevallas","timestamp":"2021. május. 18. 14:24","title":"Megígérte, megtette: nyilvános Joe Biden adóbevallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]