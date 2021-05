Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi részegen próbált megütni egy beteghordót a kórház koronavírusos betegeket ellátó részlegén.","shortLead":"A férfi részegen próbált megütni egy beteghordót a kórház koronavírusos betegeket ellátó részlegén.","id":"20210519_Szolnok_koronavrus_jogeros_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd81a72b-e71e-4597-a44b-366fdfd0effb","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szolnok_koronavrus_jogeros_itelet","timestamp":"2021. május. 19. 14:37","title":"Randalírozott a Covid-részlegen, három év börtönt kapott a szolnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny elején ért célba, összetettben a 12. helyre lépett előre.","shortLead":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny...","id":"20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9da76-0cbf-474d-8e21-c2643a727c5f","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","timestamp":"2021. május. 20. 18:30","title":"Giro: bukásokkal és hegyekkel teli szakaszon lépett előbbre Valter Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb02b83-6a81-4b0b-9111-40f3e2307d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ibolya Tibor nem árulta el, hogy politikai bűncselekménnyel kapcsolatban kér információt, és azt sem közölte, hogy a volt győri polgármester politikus lenne. Politikával összefüggő bűncselekmények esetében ugyanis az Egyesült Államok visszautasíthatja a segítségnyújtást.","shortLead":"Ibolya Tibor nem árulta el, hogy politikai bűncselekménnyel kapcsolatban kér információt, és azt sem közölte...","id":"20210520_Washington_Borkai_Zsolt_felvetel_fovarosi_fougyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb02b83-6a81-4b0b-9111-40f3e2307d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa238c2-abf2-49bc-8797-402c33ef80e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Washington_Borkai_Zsolt_felvetel_fovarosi_fougyesz","timestamp":"2021. május. 20. 10:41","title":"Washingtontól kért segítséget a Borkai-orgián készült felvételek miatt a fővárosi főügyész, de egy fontos dolgot nem említett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","shortLead":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","id":"20210520_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01297e11-d8da-4e3d-a069-0e42c5327f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. május. 20. 05:49","title":"Esős lesz a péntek is, de néhol már kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban a lakosságnak csak a 30%-a akarja beoltatni magát – írja az Rt.com.","shortLead":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban...","id":"20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4412f8f3-791f-4acd-b746-9d7799fc392e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 20. 17:25","title":"Kötelező lesz a védőoltás Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]