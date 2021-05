Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani egy ilyet, ahol a legkevésbé sem számítottak rá.","shortLead":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani...","id":"20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d8f9-6d86-4a3b-a8b8-1feb6a2690f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","timestamp":"2021. május. 20. 11:03","title":"54 éve létező biztonsági hibát találtak egy számítógépes rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","shortLead":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","id":"20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4a9d0-b42e-4d66-8f97-bd79f8761c68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. május. 20. 18:33","title":"Karácsony kabinetfőnöke szerint Palkovicsék blöfföltek a Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem szolgálta a világbéke ügyét, méretei egyre iszonyatosabbak, lehetőséget ad a diktatúrák demonstrálására, és a járványügyi helyzetben egészségügyi kérdéseket is felvet. Vélemény.","shortLead":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem...","id":"202120_Revesz_olimpia__atok_rea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a239f7bb-121e-4214-8249-88b027f10927","keywords":null,"link":"/360/202120_Revesz_olimpia__atok_rea","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Révész Sándor: Olimpia – átok reá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f9d67-a81b-475a-8532-1b99d85760fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a sokat látott pálya mércéjével nézve is erős jelenetek játszódtak le.","shortLead":"Még a sokat látott pálya mércéjével nézve is erős jelenetek játszódtak le.","id":"20210520_Tomegbalesetet_hozott_ossze_a_vizes_aszfalt_a_legutobbi_Nurburgring_palyanapon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33f9d67-a81b-475a-8532-1b99d85760fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c6347a-cf85-4ce7-a9de-19f06e78ddb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Tomegbalesetet_hozott_ossze_a_vizes_aszfalt_a_legutobbi_Nurburgring_palyanapon__video","timestamp":"2021. május. 20. 09:39","title":"Félelmetes balesetsort hozott össze a vizes aszfalt a legutóbbi Nürburgring pályanapon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google az androidos Chrome alkalmazásban. ","shortLead":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google...","id":"20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ece6a38-257f-4699-80b4-c568bfd32834","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","timestamp":"2021. május. 21. 09:03","title":"Újdonság a Chrome-ban: egy gomb az egész, de nagyon hasznos az ellopott jelszavak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","shortLead":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","id":"20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b41f0b9-416e-4dae-9bce-d8554fd54c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","timestamp":"2021. május. 21. 04:22","title":"Csodás állapotba hozták a 001-es alvázszámú, legelső Ferrari F50-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","shortLead":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","id":"20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302d9d3e-f0d3-4397-a003-c1feca279c78","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 21. 16:42","title":"Felborult egy munkagép, meghalt az azzal dolgozó férfi Nemeshetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]