[{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták Korom Ferenc utódját, akit hétfőn hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága. Közben viszont állítólag a helyettese is távozhat.","shortLead":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták...","id":"20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9c357-d731-474b-9bee-20b8cc3f198a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Hétfőn mutatkozik be a Honvédség leendő parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki használhassa viselhető eszközét.","shortLead":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé...","id":"20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30fcbf-9b09-4748-8ce1-2ced4a293d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","timestamp":"2021. május. 25. 16:03","title":"Akadálymentesített okosórát fejlesztett az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb alkoholt fogyasztottak a sértettel, aki akkor menekült el, amikor már mobiltelefonnal próbálta az edző fotózni a nemi szervét.","shortLead":"Előbb alkoholt fogyasztottak a sértettel, aki akkor menekült el, amikor már mobiltelefonnal próbálta az edző fotózni...","id":"20210525_molesztalo_edzo_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0b61b0-40f3-4ffb-8889-6ba26f2d0472","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_molesztalo_edzo_fegyhaz","timestamp":"2021. május. 25. 18:08","title":"Hat év fegyházra ítéltek egy fiatalkorú sportolót molesztáló edzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8137c19-f049-4146-9165-2dd104a1301f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román diktátor Mohammad Reza Pahlavitól, Irán utolsó sahjától kapta az autót elismerése jeléül. ","shortLead":"A román diktátor Mohammad Reza Pahlavitól, Irán utolsó sahjától kapta az autót elismerése jeléül. ","id":"20210527_Ceausescu_irani_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8137c19-f049-4146-9165-2dd104a1301f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabd7fbb-5e1b-4080-8b7f-b9a211ec75c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Ceausescu_irani_autoja","timestamp":"2021. május. 27. 14:27","title":"Sorban állnak a gyűjtők Ceausescu Iránban készült autójáért, amelyet a perzsa sahtól kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","shortLead":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","id":"20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb232508-b2b3-4f92-b271-d2b3ba9acaab","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2021. május. 26. 10:22","title":"Több mint száz éve kihaltnak hitt óriásteknősre bukkantak a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.","shortLead":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak...","id":"20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14366b0-6150-4542-9d04-bb8cfb729fbb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","timestamp":"2021. május. 26. 21:26","title":"Böröcz László: Sem Bayer, sem Rákay nem lesz jogosult megvenni a bérlakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]