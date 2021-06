Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b22d7d9-485e-4db9-be78-27b97057f9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elárulta, hogy érkezőben az iX szabadidő-autó legerősebb változata. ","shortLead":"A bajor gyártó elárulta, hogy érkezőben az iX szabadidő-autó legerősebb változata. ","id":"20210604_600_loerovel_tamad_a_bmw_ix_m60_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b22d7d9-485e-4db9-be78-27b97057f9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21f15d6-5af7-4a54-89cf-8e90597c479c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_600_loerovel_tamad_a_bmw_ix_m60_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2021. június. 04. 11:21","title":"600 lóerővel támad a BMW iX M60 elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52114b2-7c06-4209-b6f1-4c8ea9dea2e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő korábban azt írta a Facebookon, hogy június 4-én este gyertyát fog gyújtani egy olyan helyen, ahol azt mindenki láthatja.","shortLead":"A nő korábban azt írta a Facebookon, hogy június 4-én este gyertyát fog gyújtani egy olyan helyen, ahol azt mindenki...","id":"20210604_hongkong_tienanmen_teri_verengzes_megemlekezes_szervezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52114b2-7c06-4209-b6f1-4c8ea9dea2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c77c8a-d39f-4684-93e5-54d2209a0074","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_hongkong_tienanmen_teri_verengzes_megemlekezes_szervezo","timestamp":"2021. június. 04. 05:15","title":"Elvitték a rendőrök Hongkongban a Tienanmen téri vérengzésről megemlékező gyülekezés szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","shortLead":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","id":"20210603_szijarto_paks2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73de3eba-c447-406f-a026-1d03bcd6298b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijarto_paks2","timestamp":"2021. június. 03. 15:18","title":"Jövőre már épülhetnek Paks 2 első betonelemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke szerint alig volt olyan mondat az álnéven írt cikkben, ami ne lett volna jogsértő. Emellett 1,3 millió forint sérelemdíjat is fizet a Mediaworks, amiért többek közt biológiai fegyvernek nevezte a politikust.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke szerint alig volt olyan mondat az álnéven írt cikkben, ami ne lett volna jogsértő. Emellett 1,3...","id":"20210603_szabo_timea_magyar_nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf0a413-c22e-4564-a364-6ef03950714a","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_szabo_timea_magyar_nemzet","timestamp":"2021. június. 03. 21:19","title":"Törölnie kell a Magyar Nemzetnek a Szabó Tímeát gyalázó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi nem is vett részt a tüntetésen.","shortLead":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi...","id":"20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05923f26-5e13-4bd5-931c-b9e0fe4dcc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","timestamp":"2021. június. 03. 12:20","title":"Pert nyert a TASZ: fizetnie kell a rendőrségnek a rabszolgatörvény elleni tüntetésen ártatlanul vegzált férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van. Mindenesetre a fél internet a Samsungról beszél.","shortLead":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van...","id":"20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1196fd58-e579-4ed3-a4af-d97e85924b04","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","timestamp":"2021. június. 03. 13:40","title":"Pillanatok alatt pornómém lett a Samsung „új virtuális asszisztense”, Sam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"„Egyelőre nem érkeztek kritikus hangok” – fogalmazott az orosz állami befektetési alap képviselője.","shortLead":"„Egyelőre nem érkeztek kritikus hangok” – fogalmazott az orosz állami befektetési alap képviselője.","id":"20210604_Ket_honapon_belul_engedelyeztethetik_a_Szputnyikot_a_WHOnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547b5a1-0175-4d95-a43e-60c13d761fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_Ket_honapon_belul_engedelyeztethetik_a_Szputnyikot_a_WHOnal","timestamp":"2021. június. 04. 17:20","title":"Két hónapon belül engedélyezheti a WHO a Szputnyik vakcinát Oroszország szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]