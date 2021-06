Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető árokban ért véget az ittas száguldozás, súlyos sérülésekkel. Részegen, jogsi nélkül vezetett, senki sem volt bekötve: megsérültek a gyerekek 2021. június. 13. 08:50



Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is díjjal ismerték el. Az új évadban Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Bölkény Balázs, Orosz Ákos és Stohl András szerződik a Vígszínházhoz. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam 2021. június. 13. 09:00 ","shortLead":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. Bognár György bocsánatot kért az Eriksen-ügy után, sokkra hivatkozik 2021. június. 13. 13:37 Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt pártelnök mondta az ATV híradójának. A szocialista Harangozó Tamás szerint azonban, ha más frakcióba ül be Molnár Gyula, az azt jelenti, hogy egy másik párt színeiben kíván politizálni a jövőben. Harangozó Tamás: Molnár Gyula MSZP-s pályafutása véget ér 2021. június. 12. 17:22 ","shortLead":"Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így \"lép le\" a parkolóból. Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így "lép le" a parkolóból. Tengeralattjáróként merült alá egy autó egy utcai kráterben 2021. június. 14. 10:43 A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában. Oroszországban lakást és autót nyerhet az, aki beoltatja magát 2021. június. 14. 06:45

Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. Kína figyelmeztette a G7-ek vezetőit: elmúlt az az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsáról 2021. június. 13. 17:48