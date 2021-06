Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, hogy a polgármesteri hivatal egykori alkalmazottja egyedül nevelte a kisfiát, rossz anyagi körülmények között. Már régóta kilátástalannak érezte az életét.","shortLead":"A Blikk azt írja, hogy a polgármesteri hivatal egykori alkalmazottja egyedül nevelte a kisfiát, rossz anyagi...","id":"20210618_Elektromos_sokkolo_is_volt_a_gyongyosi_amokfutonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2b7cff-ce45-46ae-9da5-ff9d6f270ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Elektromos_sokkolo_is_volt_a_gyongyosi_amokfutonal","timestamp":"2021. június. 18. 07:41","title":"Elektromos sokkoló is volt a gyöngyösi ámokfutónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","shortLead":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","id":"20210617_video_olaszorszag_felvono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8d785-2abd-458c-a06b-e8eab5b52a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_video_olaszorszag_felvono","timestamp":"2021. június. 17. 19:43","title":"Bemutatták a videót arról, ahogyan az olasz kabinos felvonó kábele elszakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","shortLead":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","id":"20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c552-2d5c-42e5-a246-9c8af31dd03f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","timestamp":"2021. június. 16. 15:10","title":"Az afganisztáni háborúban átéltek miatt támadhatott késsel Pápán egy volt katona járókelőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","id":"20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf427e0-0e53-4c79-b330-23583f791fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 16. 16:23","title":"Az UEFA válaszlépéseket tehet az MLSZ-szel szemben a homofób magyar szurkolók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi vagy más jellegű ütközésük volt.","shortLead":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi...","id":"202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c2213b-8d26-4099-ab18-38a177edb9ed","keywords":null,"link":"/360/202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","timestamp":"2021. június. 17. 17:00","title":"Bizarr szövetségeket is láthatunk az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának megálmodói. Terveik szerint a beruházást újabb attrakciók követik.","shortLead":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának...","id":"20210616_Es_meg_mozog_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef8b49d-160b-4121-9a67-acaa16e10095","keywords":null,"link":"/360/20210616_Es_meg_mozog_is","timestamp":"2021. június. 16. 15:00","title":"Jön a pesti Tussaud Múzeum, és lesz egy meglepő magyar szereplője is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","shortLead":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","id":"20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef755e3-ee8b-4f14-a50f-98f6cd9c58fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","timestamp":"2021. június. 16. 11:32","title":"Kis híján nekimentek a portugál drukkereknek a Deák téren Ronaldo gólja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]