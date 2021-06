Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1a6292-f381-4674-b08d-2c44fb369a86","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","timestamp":"2021. június. 18. 14:47","title":"Visszalépett az MSZP–Párbeszéd jelöltje Orosz Anna javára Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda tervezi, mint amelyik a Diákvárost magában foglaló Budapest Déli Városkapu városrész mestertervét is készítette. ","shortLead":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda...","id":"20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922d8b1-7d56-4371-bd1e-ce7ae66ffa7c","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","timestamp":"2021. június. 18. 10:18","title":"Szédítő élmény: üvegliftek fognak közlekedni New York felhőkarcolójának oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott a szünetben beállt Kevin De Bruyne vezetésével megfordította a meccset.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott...","id":"20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92b153e-0ced-4c0d-932e-69cfdf55925a","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 17. 20:10","title":"De Bruyne visszatért és büntetett - az Eb egyik legjobb meccsét nyerte meg Belgium Dánia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dbd22d-78bf-406e-b471-6466bdae80dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 18-ig fennmarad a készültség.","shortLead":"December 18-ig fennmarad a készültség.","id":"20210617_meghosszabbitotta_kormany_jarvanyugyi_keszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dbd22d-78bf-406e-b471-6466bdae80dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb89a81-d51a-40a9-a05f-c7a3bba9b18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_meghosszabbitotta_kormany_jarvanyugyi_keszultseg","timestamp":"2021. június. 17. 08:41","title":"Újabb fél évvel meghosszabbította a kormány a járványügyi készültséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","shortLead":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","id":"20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f2a07-cc15-4f7d-b112-ae8b91044a5b","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","timestamp":"2021. június. 17. 08:07","title":"Michael J. Fox: A fogyatékkal élők is tudnak seggfejek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","shortLead":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","id":"20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5306a7-7142-449c-bad4-37f375abe204","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","timestamp":"2021. június. 17. 12:08","title":"Elítélték a Magyar Nemzet szerzőjét és főszerkesztőjét a Szabó Tímeáról szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha eddig nem volt egyértelmű, ki tartja ostobának a másikat, a nemi kisebbségek jogait korlátozó törvény miatt most már végképp az lett.","shortLead":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha...","id":"20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bba38e-3fda-454a-9af8-d9630a6a2a13","keywords":null,"link":"/360/20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","timestamp":"2021. június. 17. 15:00","title":"Kovács Bálint: A Fidesz szavazói nem hülyék, de a Fidesz hülyének nézi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]