Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már Newton is leírta.\r

\r

","shortLead":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már...","id":"20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94242e2-dda0-4537-abbe-7b7a3d7596ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","timestamp":"2021. június. 19. 09:41","title":"A fizikusok meg tudják magyarázni az egészen hihetetlen szabadrúgásgólokat is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit az ellenzéki szövetség most javasol. Vélemény. \r

","shortLead":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit...","id":"20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb39c02-4ba9-49ba-95b2-63c9f0805f57","keywords":null,"link":"/360/20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","timestamp":"2021. június. 19. 11:10","title":"Révész Sándor: Ki az állammal a médiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két csigafaj esetében is.","shortLead":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két...","id":"20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89d3a0-9f13-40ea-afe4-8851807cc796","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","timestamp":"2021. június. 19. 08:03","title":"Megjöttek a kiborgcsigák, egy kis számítógép van a házukra erősítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Büszkén nyilatkoztak a magyar válogatott játékosai a franciák elleni döntetlen után. ","shortLead":"Büszkén nyilatkoztak a magyar válogatott játékosai a franciák elleni döntetlen után. ","id":"20210620_Kleinheisler_Laszlo_A_szurkolok_voltak_a_12_jatekos_a_palyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68646e8-512d-4698-96df-f5c7f1ce6601","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Kleinheisler_Laszlo_A_szurkolok_voltak_a_12_jatekos_a_palyan","timestamp":"2021. június. 20. 09:06","title":"Kleinheisler László: A szurkolók voltak a 12. játékos a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","shortLead":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","id":"20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8dbfbe-b60f-470c-b242-391e58f8002a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","timestamp":"2021. június. 20. 08:19","title":"Messzire kerülje el vasárnap a Lánchidat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d78c103-8610-4919-be9d-9822c5b0b179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási áttörést jelenthet a rák elleni küzdelemben a koronavírus elleni védőoltás kapcsán megismert német BioNTech új oltóanyaga.","shortLead":"Óriási áttörést jelenthet a rák elleni küzdelemben a koronavírus elleni védőoltás kapcsán megismert német BioNTech új...","id":"20210620_Megkapta_a_Biontech_rak_elleni_vakcinajat_az_elso_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d78c103-8610-4919-be9d-9822c5b0b179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4c3619-d72d-4198-a233-6a60fecf7e44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_Megkapta_a_Biontech_rak_elleni_vakcinajat_az_elso_beteg","timestamp":"2021. június. 20. 21:02","title":"Megkapta a BioNTech rák elleni vakcináját az első beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]