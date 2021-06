Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","shortLead":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","id":"20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8de3ba-ac4a-45d4-800b-4af0bf47ed25","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","timestamp":"2021. június. 19. 17:07","title":"Óriási bravúr a válogatottól, Magyarország-Franciaország 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","shortLead":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","id":"20210619_mav_volan_viz_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb647bc-a39d-4d04-b447-707adf2aed0c","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_mav_volan_viz_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 14:44","title":"Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, amíg tart a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen csekély az esély. A továbbjutás azonban akkor kerül csak kilométeres távolba, ha a németek szombaton diadalmaskodni tudnak a portugálok fölött. Esélylatolgatás a szombati magyar-francia mérkőzés előtt. ","shortLead":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen...","id":"20210619_magyar_francia_beharangozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b74a5f-51d5-4fa7-8f5b-1e6b63a930af","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_magyar_francia_beharangozo","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Egy cél lehet a franciák ellen: boldoggá tenni a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","shortLead":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","id":"20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4f42f-47e1-4454-af89-f9d7857dca13","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","timestamp":"2021. június. 19. 19:27","title":"Lángol a szemét egy sárbogárdi hulladéklerakónál, az erdőt is veszélyezteti a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","shortLead":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","id":"20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779b4cc-8fb1-44f2-acbc-2910a3f1fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 11:58","title":"Nyilasokat ábrázoló képpel emlékezett meg a szovjetek kivonulásáról egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]