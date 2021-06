Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","shortLead":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","id":"20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e5abc5-3497-4eeb-86fb-2c428c627afd","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","timestamp":"2021. június. 21. 16:43","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a helyi adóemelés tilalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","shortLead":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","id":"20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834078e-c170-407d-8ae8-f2a8ec5dec3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","timestamp":"2021. június. 21. 14:59","title":"Tömött sorokban ítélik el a kormány melegellenes törvényét a cégek, szervezetek, politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","shortLead":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","id":"20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82481170-1c73-46e1-8847-75a127a1ca85","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 16:57","title":"Bocsánatot kért Fiola Attila a kirobbanó gólöröm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","shortLead":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","id":"20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919df435-da8b-48fa-b6db-756178b3403d","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","timestamp":"2021. június. 21. 09:39","title":"Usain Boltnak ikrei születtek, nem bír leállni a szójátékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni. A telekommunikációtól az energetikán át a pénzügyi szolgálatások piacáig terjedhet a skála.","shortLead":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni...","id":"20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0375e-bf78-46eb-9d74-a010de64eb96","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","timestamp":"2021. június. 21. 18:40","title":"Belarusz stratégiai ágazatok ellen készít elő szankciókat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a második helyezettel. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]