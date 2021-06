Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","shortLead":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","id":"202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39788350-56d1-4f02-a117-1eac7d276ded","keywords":null,"link":"/360/202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Háromszor jobb lesz a memória egy 50 ezer éves módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","shortLead":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","id":"20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2df5f-64f2-43b1-bded-737d62d0d593","keywords":null,"link":"/elet/20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","timestamp":"2021. június. 21. 18:36","title":"Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, az áldozat kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz döntést a nap folyamán. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyetlen szót sem ejtett erről a témáról, ellenben sokat beszélt a migrációról, amely nem szerepel a napirenden. A politikus elmondta a véleményét arról is, hogy szivárványszínben szeretnék kivilágítani a müncheni stadiont a szerdai magyar-német focimeccs idején.","shortLead":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz...","id":"20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3703c32f-f336-4837-8ddd-01a3ccbb7816","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","timestamp":"2021. június. 21. 12:58","title":"Szijjártó számára a belarusz ellenzék nem létezik, csak a migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén megduplázódhat.","shortLead":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén...","id":"20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb5237-4351-478b-ba63-6df24b08ef33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","timestamp":"2021. június. 23. 08:33","title":"Szeptembertől indulhat Elon Musk Föld körüli internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel a hétvégén Orbán Viktor, aki az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia nyitányával egy időben, ám aligha véletlenül a magyar függetlenség napján (a szovjet hadsereg kivonulásának harmincadik évfordulóján) beszélt arról, szerinte hogyan lehetne erőssé tenni az EU-t. A miniszterelnök a Vigadóban tartott konferencián pár kiragadott, az unió életképtelenségét bizonyítani hivatott statisztika említése után fedte fel hét tézisét, most ezeket próbáljuk meg értelmezni.","shortLead":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel...","id":"20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39caa965-dd58-4d6c-849c-832e2c68569d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","timestamp":"2021. június. 21. 17:20","title":"Ahogyan Orbán az Európai Uniót elképzeli, és ami a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d198fd-078e-4c85-98d0-0aca9e627209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A masszív tuningnak köszönhetően a sportkocsi végsebessége megközelíti a 350 km/h-t.","shortLead":"A masszív tuningnak köszönhetően a sportkocsi végsebessége megközelíti a 350 km/h-t.","id":"20210622_800_loeros_motort_kapott_az_uj_porsche_911_turbo_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d198fd-078e-4c85-98d0-0aca9e627209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f8b07-c3b3-4aa4-8378-5ab1f7210eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_800_loeros_motort_kapott_az_uj_porsche_911_turbo_s","timestamp":"2021. június. 22. 06:41","title":"800 lóerős motort kapott az új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","shortLead":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","id":"20210621_durer_festmeny_oltar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80091-1971-4219-8811-d3f7f7c0076c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_durer_festmeny_oltar","timestamp":"2021. június. 21. 20:43","title":"Dürer-festményt találhattak egy német templomban, elözönlötték a látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","shortLead":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","id":"20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d896ca-a903-4986-ad88-f2d225a30a81","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","timestamp":"2021. június. 21. 12:57","title":"Megbuktatta a parlament a svéd miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]