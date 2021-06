Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és inkább a negyedik negyedévi megjelenést valószínűsítették.","shortLead":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és...","id":"20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad446e3-4638-46cb-a6fa-7ac684691f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","timestamp":"2021. június. 26. 18:03","title":"Mikor jön az olcsóbb Galaxy S21? Úgy tűnik, késik a rajongói változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","shortLead":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","id":"20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2d41c-6646-4b16-a585-70374add6e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","timestamp":"2021. június. 27. 12:07","title":"Mallorcán bulizó diákok tömegesen kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","shortLead":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","id":"20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403e514d-3705-4c3a-8e81-b38e43199167","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 17:28","title":"Szombaton 160 helyre mentek ki a tűzoltók az előző napi vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét csapat búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A csehek Dániával, a belgák Olaszországgal találkoznak a legjobb 8 között.","shortLead":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét...","id":"20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f28ee8-0067-44e0-a41a-7af20ccba47e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","timestamp":"2021. június. 27. 23:17","title":"Súlytalan hollandok, későn ébredő portugálok - Csehország és Belgium a nyolc között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","shortLead":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","id":"20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af44353-9e66-445f-bbf7-5a8205df9313","keywords":null,"link":"/360/20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Financial Times: Orbán kereszténységből is leckét kapott Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]