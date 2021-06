Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","shortLead":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","id":"20210628_oltas_kampany_rogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5b13b-ae78-4fa4-9038-be04169d4d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_kampany_rogan","timestamp":"2021. június. 28. 11:25","title":"Fizettek a celebeknek „Az oltás életet ment!” kampányért, de nem árulják el Rogánék, mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","id":"20210628_keses_tamadas_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f1a0d1-74f0-4ea9-89db-5ae700e5b093","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_keses_tamadas_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 28. 13:01","title":"Újabb késes támadás történt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","id":"20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88e373-d995-4117-8e35-9f10d216344a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","timestamp":"2021. június. 29. 16:51","title":"Több száz fecskefészket vert le, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","shortLead":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","id":"20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe17636-b249-4260-836a-3187ff6e1749","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","timestamp":"2021. június. 29. 07:59","title":"Elkészült az eddigi legdurvább Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell segíteniük, hogy a helyi sajtóban megjelenjen a hirdetés.","shortLead":"Abban kell segíteniük, hogy a helyi sajtóban megjelenjen a hirdetés.","id":"20210629_nagykovetek_orban_tezisei_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97d538d-8026-45a0-87d1-b4e7c1a3aa90","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nagykovetek_orban_tezisei_hirdetes","timestamp":"2021. június. 29. 08:31","title":"Népszava: A nagyköveteknek is segíteniük kell Orbán téziseinek terjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]