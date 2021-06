Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jó statisztika olyan, mint a csillagász távcsöve, a bakteriológus mikroszkópja vagy a radiológus röntgenkészüléke. Ha hajlandóak vagyunk megengedni neki, akkor a jó statisztika segít olyan dolgokat meglátnunk a minket körülvevő világgal és saját magunkkal kapcsolatban, amelyeket másképp nem vennénk észre. Ha...","id":"20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d2c18-c309-46f9-a97c-ef09771fa567","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","timestamp":"2021. június. 27. 19:15","title":"Tíz ökölszabály ahhoz, hogy ne vezessenek meg minket statisztikákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","shortLead":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","id":"20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01565dde-6bdf-431a-8e46-0808f231f9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","timestamp":"2021. június. 29. 06:03","title":"Biden: Amíg rajtam múlik, Iránnak nem lesz atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","shortLead":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","id":"20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b72d56-869d-448e-b688-8729531742cf","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","timestamp":"2021. június. 28. 09:56","title":"Meztelenül menekültek a szarvas elől, és még őket büntették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]