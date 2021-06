Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi táncost is megcsókolt." 2021. június. 28. 16:31 "Vajon hová sorolná a homofóbtörvény Lil Nas X outfitjét?"

"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet." 2021. június. 27. 11:49 "Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek"

\r

"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk." 2021. június. 28. 18:01 "Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről" "Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának vizsgálatára, a letartóztatását pedig meghosszabbítanák." 2021. június. 29. 10:27 "Ügyészség: Erősödött a gyanú a terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal ügyében" "Nagyon utált filmes feliratokat olvasni Scott Mann filmrendező, emellett még az is rettentően zavarta, amikor a szinkronszöveg nem volt összhangban a színészek szájmozgásával. Erre talált ki egy mesterséges intelligenciára alapuló megoldást." 2021. június. 29. 10:00 "Szájforradalom jöhet a szinkronizálásban – videó" "Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nemcsak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik." 2021. június. 27. 20:15 "Egyszer úgyis kiderül, hogy csaló vagyok" Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy letűnt világgal, amelyet néhány mozdulat idéz meg." 2021. június. 28. 09:30 "Foci helyett: Balett az eltűnt idő nyomában"

"Gőzerővel folynak a munkálatok a szerbiai szakaszon, de számos a kérdés, és nincs mindegyikre válasz." 2021. június. 29. 11:00 "Szeretettel a Vajdaságból: Hangzatos ígéretek és álomvasútak Budapest és Belgrád között"