[{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le Svédországot.","shortLead":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le...","id":"20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6a7ea4-3717-4d56-8555-d3cd313c5706","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:55","title":"Anglia és Ukrajna továbbjutásával lett teljes a legjobb nyolc mezőnye az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","shortLead":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","id":"20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36477d-24b1-4696-800f-9e68ca59686f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 29. 19:58","title":"Kilencéves csúcs közelébe emelkedik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","shortLead":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","id":"20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59552d67-59b8-4af8-9aa7-5ba6917ec7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","timestamp":"2021. június. 29. 15:59","title":"A Pfizer már több mint 6 millió adag vakcinát szállított Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos dátum: július 17-én hangzik fel utoljára, hogy „Új élet vár…”.\r

\r

","shortLead":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos...","id":"20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fcd36-01be-4616-ba44-b5a6ff683954","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","timestamp":"2021. június. 29. 10:12","title":"Megvan a történelmi dátum: ekkor ér véget a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első rész, amely az egyetemi autonómia értelmét és értelmezését járja körül, már a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első...","id":"20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5382645c-b9cf-4659-bb13-fd68e0fce423","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","timestamp":"2021. június. 29. 12:20","title":"Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon tudjuk-e, hogy pontosan mi ez a sok minden, amit akár naponta többször is az arcunkra kenünk? Tévhitek és alapvetések a krémek univerzumából.","shortLead":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon...","id":"202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b536d043-7efd-46e6-aba9-4d67465948ab","keywords":null,"link":"/360/202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","timestamp":"2021. június. 29. 15:00","title":"Az arcápolás aranykorában élünk, de nehéz jól kiválasztani a megfelelő vegyületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]