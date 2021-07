Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca.","shortLead":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint...","id":"20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ade0f0-8aae-4275-b01f-5538d986de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","timestamp":"2021. július. 01. 20:15","title":"Németországban az AstraZeneca után Pfizert vagy Modernát javasolnak második oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. 