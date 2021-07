Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","shortLead":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","id":"20210704_hoseg_kanikula_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3806cf8-8af9-4736-8adb-4baf2b82933c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_hoseg_kanikula_idojaras","timestamp":"2021. július. 04. 15:48","title":"A jövő héten megint kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő a kockázata a trópusi betegségek megjelenésének is. További terjedésüknek biológiai gyérítéssel és integrált szúnyogirtási módszerrel lehet gátat szabni Kemenesi Gábor virológus szerint.","shortLead":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő...","id":"20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c6664-3791-4e72-972f-e31ef4c7459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","timestamp":"2021. július. 03. 12:10","title":"Már a magyarokat is csípik az inváziós szúnyogok, nő a kockázata a trópusi betegségeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze ülőalkalmatosságnak, hazaérvén a nyaralásból pedig megteszi a vendég alá. Nehezen ereszti el az, akinek még nem eresztett le, végül csak az lett a veszte, hogy eljárt felette az idő.","shortLead":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze...","id":"20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa00153-e567-4246-8821-886d3758a806","keywords":null,"link":"/360/20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Eredeti magyar kincs a Balatonból, amelyre a világ is lehasalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3e8cb3-1ec4-400e-9938-1a370e209304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozat kedvéért átfényezett Testarossa eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A sorozat kedvéért átfényezett Testarossa eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210703_miami_vice_hofeher_ferrari_testarossa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3e8cb3-1ec4-400e-9938-1a370e209304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c20757-b96d-4a14-a42e-537d4b0a316b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_miami_vice_hofeher_ferrari_testarossa","timestamp":"2021. július. 03. 06:41","title":"Ismét feltűnt a színen a Miami Vice hófehér Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók nem tudják pontosan, mi a célja az Európa jövőjéről szóló konferenciának, de azt feltételezik, hogy az EU centralizálásáról lehet szó.","shortLead":"Az aláírók nem tudják pontosan, mi a célja az Európa jövőjéről szóló konferenciának, de azt feltételezik, hogy az EU...","id":"20210702_fidesz_pis_su_szuperallam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04c6d1-4a17-45c0-b977-0d1057312255","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_fidesz_pis_su_szuperallam","timestamp":"2021. július. 02. 17:58","title":"A Fidesz, a PiS és nyolc másik párt közös nyilatkozatban tiltakozik az európai szuperállam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki fényt, amelynek megfigyelésével évek óta próbálkoznak a tudósok.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki...","id":"20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7966e53-d340-474c-a366-e1882e5d1232","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 20:03","title":"Soha nem látott sarki fényt fotózott az Egyesült Arab Emírségek műholdja a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]