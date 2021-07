Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik hullámának megállítására.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik...","id":"20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aa1583-4bfa-41dd-868a-362a00be3e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","timestamp":"2021. július. 04. 12:42","title":"Egyre több a súlyosan beteg koronavírusos Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában lévő birtokon. Az óriási igényességgel készülő beruházás összköltsége elérheti a 10 milliárd forintot is. A kormány szerint semmi közünk ahhoz, hogy Orbán Győző mire költi a közbeszerzéseken keresett pénzt (bár 10 milliárdot még az ő cégei sem profitálnak), Gulyás Gergely pedig esküszik, itt majorság lesz, többségében gazdasági épületekkel. Legalábbis a miniszterelnök ezt mondta neki, és miért is kételkedne. A HVG által készített, illetve birtokunkba jutott képeken azonban teremgarázsok bejárata, liftaknák és egy impozánsnak mutatkozó magánkönyvtár is látható. Utóbbiak szerint idősebb Orbán pont arról álmodik, mint a fia.","shortLead":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző...","id":"20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fba3f1-5558-4eb4-9b56-b83708329e2e","keywords":null,"link":"/360/20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Galéria az Orbán család hatvanpusztai birtokáról: Újabb belső képek és légi felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","shortLead":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","id":"20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583328d-b484-4a30-b8c6-6c2ecda020cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","timestamp":"2021. július. 04. 12:26","title":"Nagy István jelenti, méhek vannak az Agrárminisztérium erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki, talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt” – így írta le érzékletesen Lestyán Sándor, hogyan kötődött kétszáz évvel ezelőtt József nádor a Fejér megye északkeleti csücskében elterülő birtokaihoz. Az életrajzíró szerint a Habsburg főherceg megszállottságát a helyiek is örömmel fogadták: „Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat.”","shortLead":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton...","id":"202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64a7ab-8762-453b-8fa7-078561dbe4f0","keywords":null,"link":"/360/202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"A mintakép, akihez mérten Orbán Viktor még zöldfülű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak azért lehet, mert amíg nincsenek otthon az emberek, addig is elvihet valamit tőlük a kormány. Litkai Gergely azt is összegyűjtötte, milyen témák jöhetnek még, amikkel a kormány majd eltereli a figyelmet a komolyabb problémákról. ","shortLead":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak...","id":"20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ebd675-d760-4f4b-81de-816688152307","keywords":null,"link":"/360/20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc esküvője is csak a válásáról tereli el a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","shortLead":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","id":"20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf728b-23b3-4004-a24b-574f4e4167e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","timestamp":"2021. július. 02. 22:02","title":"Jónak tűnik a Johnson & Johnson vakcinája a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő a kockázata a trópusi betegségek megjelenésének is. További terjedésüknek biológiai gyérítéssel és integrált szúnyogirtási módszerrel lehet gátat szabni Kemenesi Gábor virológus szerint.","shortLead":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő...","id":"20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c6664-3791-4e72-972f-e31ef4c7459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","timestamp":"2021. július. 03. 12:10","title":"Már a magyarokat is csípik az inváziós szúnyogok, nő a kockázata a trópusi betegségeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]