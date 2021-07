Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"Reményi Andrea","category":"360","description":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén át a közoktatásban dolgozó tanárok megbecsültségéig. A végeredmény, hogy Magyarország minden felmérés szerint az uniós országok rangsorának valamelyik utolsó helyén kullog. Vélemény.","shortLead":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén...","id":"20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcaa737-9207-4f4f-a7f4-4bf566a5e800","keywords":null,"link":"/360/20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Reményi Andrea: Miért nem beszélünk (elegen) idegen nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","shortLead":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","id":"20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00b25b7-a0d9-4998-89a0-169fd6cba8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","timestamp":"2021. július. 03. 18:01","title":"Horvátországban csak védettségivel lehet majd plázázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3efc4a-3415-4ed6-aa28-15fa3362df41","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","timestamp":"2021. július. 03. 18:54","title":"Lezuhant egy vitorlázó repülő Apostagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.\r

\r

","shortLead":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti...","id":"20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4b1cd-86e4-4090-a94a-54c954aa75a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","timestamp":"2021. július. 03. 14:53","title":"Egy keleti megyében már a mentők adják a sürgősségi ügyeletet a háziorvosok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób elemekkel kiegészített úgynevezett pedofiltörvényt. A Luca arról mesél ugyanis a legkisebbeknek, hogy a kirekesztés nemcsak annak rossz, akit kiközösítenek, hanem annak is, aki ezt teszi.","shortLead":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób...","id":"202126_film__atvaltozasok_luca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7198b96c-3e96-4c01-8ae3-7e4de32b86e6","keywords":null,"link":"/360/202126_film__atvaltozasok_luca","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"A homofóbtörvény ad aktualitást a Pixar új filmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp újdonsága. Egyelőre az androidos bétatesztelők próbálgathatják az új funkciót.","shortLead":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp...","id":"20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a2ca84-786a-417b-82f3-2731cc5f9efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","timestamp":"2021. július. 03. 14:03","title":"Érkeznek a WhatsAppba az azonnal eltűnő fotók és videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","shortLead":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","id":"20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b9cf3-47b3-47e5-ac74-35f04f91a165","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","timestamp":"2021. július. 02. 13:29","title":"204 milliárdos keretmegállapodást kötött a 4iG vezette konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle eltérést a hagyományos családmodelltől, mert csak az képes megfelelő fiakat adni a hazának - írta Jean-Yves Camus francia politológus.","shortLead":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle...","id":"20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbefda30-bb69-4405-a77a-41522cadd181","keywords":null,"link":"/360/20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Charlie Hebdo: Nacionalista homofóbia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]