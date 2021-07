Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","shortLead":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","id":"20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ef835-3fd1-410a-87ce-9d5b9121f9ac","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","timestamp":"2021. július. 05. 13:19","title":"Nem vicc, vadonatúj klipet kapott Korda György Reptér című dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Fontos elveket áldozott fel a Fidesz annak érdekében, hogy a saját politikai narratíváját tudja hangsúlyozni és olyasminek a megszavazásával vádolhassa az Európai Parlamentet, ami egyébként nincs benne az elfogadott szövegben.","shortLead":"Fontos elveket áldozott fel a Fidesz annak érdekében, hogy a saját politikai narratíváját tudja hangsúlyozni és...","id":"20210705_fidesz_ep_nemek_kozotti_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2377d5e5-d200-4a8d-b744-22c35123188d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210705_fidesz_ep_nemek_kozotti_egyenloseg","timestamp":"2021. július. 05. 09:00","title":"A nők jogaira és egészségére mondott nemet a Fidesz az EP-ben, nem arra, hogy férfiak szüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d271da91-ae48-4f01-87de-4f8f10dc1331","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. július. 03. 20:20","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai Sunderland városban.","shortLead":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai...","id":"20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1675e42e-f498-4b20-ab32-7e68b21669ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","timestamp":"2021. július. 04. 16:07","title":"Akkumulátorgyárak mentenék meg a brit autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7b0de3-d1f3-4353-b212-f1875ca5d4aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1992 után jut a legjobb négy közé Dánia, Csehországnak mindössze pár jó momentum jutott.","shortLead":"1992 után jut a legjobb négy közé Dánia, Csehországnak mindössze pár jó momentum jutott.","id":"20210703_csehorszag_dania_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7b0de3-d1f3-4353-b212-f1875ca5d4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389ff608-db6f-4456-a611-e3afbf3b52e5","keywords":null,"link":"/sport/20210703_csehorszag_dania_eb","timestamp":"2021. július. 03. 20:02","title":"Meglepően simán nyerte Dánia a meglepetéscsapatok meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]