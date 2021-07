Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának. 2021. július. 05. 17:50 L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne A japán Nagojai Egyetem kutatói egy mikroRNS-alapú tesztet dolgoztak ki, amely akár egyetlen vizeletcseppből kiderítheti a központi idegrendszeri (CNS) daganatokat még a tünetek megjelenése előtt. 2021. július. 06. 13:00 Egy új módszerrel egyetlen csepp vizeletből kimutatható az agydaganat

Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező. 2021. július. 05. 16:57 Fucsovics a legjobb 8 közé jutott Wimbledonban

Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány autópálya-koncesszióját. Nem lehet megítélni – írják –, hogy indokolt-e például a 35 éves időtartam, vagy a magyar kormány arra készül, hogy megsértse az EU alapszabadságait. 2021. július. 05. 13:49 Transparency: A 35 éves sztrádakoncesszió nem is koncesszió az uniós irányelv szerint

Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan. 2021. július. 04. 21:43 Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást

A "destruktív erők" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács titkárhelyettese szerint. 2021. július. 05. 20:31 Öt év alatt 30 külföldi szervezetet tiltottak be Oroszországban

Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. 2021. július. 05. 08:00 Radar360: Visszaállhat a járvány előtti szintre a lakáspiac, vannak, akik kimaradnak a bérfejlesztésből

Kovács Gergő társelnök szerint sokat gondolkodtak. 2021. július. 05. 12:55 A Kutyapárt szellemes videóban közölte, hogy Hadházy Ákost támogatja