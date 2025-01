Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","shortLead":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","id":"20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"2a630411-0b0b-4c33-b12e-c625baa3f526","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","timestamp":"2024. december. 30. 20:37","title":"Bebörtönöztek Dubajban egy 18 éves turistát, mert lefeküdt egy 17 éves lánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","shortLead":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","id":"20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739.jpg","index":0,"item":"258b1a0b-9356-4334-8e1f-824f228564e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","timestamp":"2024. december. 30. 10:46","title":"2024 „best of szabálytalanságok” videó: tízpercnyi tömény magyar közlekedési kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","shortLead":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","id":"20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"f5a41871-3d27-40c7-9b48-3384a7266465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 14:54","title":"Nagy Márton a Financial Timesnak: „Rendbe kell tennünk a gazdaságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f89d9d-2cc8-48c9-beae-b5fa75e9c192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hármójukat gondatlanságból elkövetett emberöléssel, két másikat kábítószerek beszerzésével vádolják.","shortLead":"Hármójukat gondatlanságból elkövetett emberöléssel, két másikat kábítószerek beszerzésével vádolják.","id":"20241230_liam-payne-vademeles-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f89d9d-2cc8-48c9-beae-b5fa75e9c192.jpg","index":0,"item":"12dabf08-4aa8-47b0-8c9b-5db6b53cc9fa","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_liam-payne-vademeles-halal","timestamp":"2024. december. 30. 15:12","title":"Már öt ember ellen emeltek vádat Liam Payne halálának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","id":"20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a.jpg","index":0,"item":"01c4ecf6-3e6e-4c75-8047-da5896ee60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","timestamp":"2024. december. 31. 07:21","title":"Eladó egy szinte nem is létező 43 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő számára.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő...","id":"20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3.jpg","index":0,"item":"e23da130-126f-4928-9f49-6106d46070f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","timestamp":"2024. december. 30. 16:08","title":"Videón a Huawei 39,4 millióba kerülő luxusmobilja, ami 1 kg-ot nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"Lakos Gábor","category":"nagyitas","description":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik legkeményebb része, a főnökkel kacagó fideszesek – a HVG riporterei kiválogatták az idei kedvenc fotóikat.","shortLead":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik...","id":"20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"5da2c7cb-937b-4a7a-90e9-91833f80c7af","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","timestamp":"2024. december. 30. 19:00","title":"Budapesttől Bejrútig, Magyar Pétertől Azahriah-ig - ezek voltak a HVG fotóriportereinek a kedvenc képei - Nagyítás galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]