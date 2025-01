Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","shortLead":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","id":"20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de699422-f2d2-41cc-8a76-0557fff4b992","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","timestamp":"2025. január. 02. 19:48","title":"Sulyok Tamás olyan térképpel köszöntötte a schengeni bővítést, amin Koszovó Szerbia része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","shortLead":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","id":"20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4.jpg","index":0,"item":"76ba130f-c13b-4126-b08b-0a4acb57992f","keywords":null,"link":"/kultura/20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","timestamp":"2025. január. 02. 11:50","title":"„A tó hűt! A bor fűt!” – megjelent a Fishing on Orfű idei himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","id":"20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd.jpg","index":0,"item":"40c150a2-1333-446f-b328-1b87e1e09dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","timestamp":"2025. január. 02. 09:21","title":"Teljesen megújul az egyik legfontosabb VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c26f43-faa2-4889-a62c-3fadbf1ac1fb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Havi bruttó 521 ezer forintot keres majd minden új belépő eladó vagy pénztáros az Aldinál a 8 százalékos emelés után. A régiek akár 721 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","shortLead":"Havi bruttó 521 ezer forintot keres majd minden új belépő eladó vagy pénztáros az Aldinál a 8 százalékos emelés után...","id":"20250102_8-szazalekos-beremeles-aldi-berfejlesztes-fizetesemeles-elado-penztaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c26f43-faa2-4889-a62c-3fadbf1ac1fb.jpg","index":0,"item":"ff0cda69-26a0-4084-ad0b-e9ba201bfe50","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_8-szazalekos-beremeles-aldi-berfejlesztes-fizetesemeles-elado-penztaros","timestamp":"2025. január. 02. 13:05","title":"Aldi: Nyolcszázalékos lesz a béremelés idén, félmillió felett a kezdő bruttó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon. A schengeni bővítés összhangban van az európai projekttel, szuverenista körökben viszont gyanússá vált. A magyar kormány ingadozik a nemzeti büszkeség és a rideg érdekérvényesítés közt.","shortLead":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon...","id":"20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02.jpg","index":0,"item":"d8651033-09ea-4d45-b6ad-64573659bb6c","keywords":null,"link":"/360/20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","timestamp":"2025. január. 02. 06:30","title":"Magyarországnak is hozhat a konyhára, a kormány mégis ferde szemmel néz Románia és Bulgária schengeni tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","shortLead":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","id":"20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"bc0766bf-a00b-477d-aa4b-5594846795c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","timestamp":"2024. december. 31. 22:06","title":"A kormány az év utolsó napján saját tagjainak megvesztegethetetlenségéről is gondoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el lehet költeni lakásra, megemelnek több adót, de a napelemesek is készülhetnek változásra. Mutatjuk, milyen új szabályokkal kell megismerkednünk 2025-ben.","shortLead":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el...","id":"20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"e0c33239-9eed-4197-8659-84781f870558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 10:30","title":"Inflációkövető adóemelés, dráguló bankolás, bonyolódó ügyintézés – így változik az élet 2025-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]