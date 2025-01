Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b16e962c-9fdd-4215-8164-961d7c3a2786","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rögös út vezetett az MTVA-ig.","shortLead":"Rögös út vezetett az MTVA-ig.","id":"20250103_A-kozteve-adott-munkat-Curtisnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16e962c-9fdd-4215-8164-961d7c3a2786.jpg","index":0,"item":"2ae0e9f0-8ff5-40a0-b679-3da3714650a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_A-kozteve-adott-munkat-Curtisnek","timestamp":"2025. január. 03. 08:20","title":"A köztévé adott munkát Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell az emberi teljesítménynek megfelelő eredményeket produkált egy olyan tesztben, amellyel az „általános intelligenciát” mérik.","shortLead":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell...","id":"20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d.jpg","index":0,"item":"ad57864a-5150-4fbe-8571-69b50c6478b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","timestamp":"2025. január. 04. 10:03","title":"Az OpenAI állítja: az új MI-je már megüti egy átlagember szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","shortLead":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","id":"20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"b69134f7-e534-45bc-8011-5e896f9ecb30","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 04. 15:59","title":"52 milliárd forint értékű kokaint foglalt le a francia rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot, aminek megszüntetését nem sokkal később az ellenzék megszavazta.","shortLead":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot...","id":"20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141.jpg","index":0,"item":"6104fb16-82b8-44f5-8dc9-d6f28cbd8f44","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","timestamp":"2025. január. 03. 06:00","title":"A dél-koreai nyomozók megpróbálták letartóztatni az ország elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131a43f-2d1e-4eb6-8a25-19e368bb2042","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hulladékkoncesszió nyertesének döntése nyomán a Viridis-Pannonia Nkft. helyett január elsejétől a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el a hulladékgazdálkodási feladatokat, a helyiek azonban folyamatosan demostráltak a döntés ellen, amelyet a térség fideszes képviselője is kritizált. 