[{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","shortLead":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","id":"20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759.jpg","index":0,"item":"6b599474-0092-45ba-b588-94f0ed88f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","timestamp":"2025. január. 06. 16:47","title":"Beperelték Nagy Ferót, mert a kutyája ráugrott valakire az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c38b-3293-4309-9ad8-7a789108feb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába ment előtte villogóval a fehér furgon. ","shortLead":"Hiába ment előtte villogóval a fehér furgon. ","id":"20250106_telibe-talalta-kozutkezelo-autojat-egy-figyelmetlen-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc6c38b-3293-4309-9ad8-7a789108feb1.jpg","index":0,"item":"76a2503c-943a-413a-ad12-30c3d026e71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_telibe-talalta-kozutkezelo-autojat-egy-figyelmetlen-sofor-video","timestamp":"2025. január. 06. 12:17","title":"Alig kezdődött el az év, már telibe találta a közútkezelők autóját egy figyelmetlen sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír területekre. A további oroszellenes szankciók pedig az orosz olajat szállító tankereket célozzák.","shortLead":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír...","id":"20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"e63357f8-24f2-42f3-96ea-8ade89a94116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 06. 10:58","title":"Enyhíteni készül a Szíriával szembeni korlátozásain az USA, miközben újabb Oroszország-ellenes szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","shortLead":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","id":"20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c.jpg","index":0,"item":"32147e1b-a000-4822-9cc5-f48e1a83c4d6","keywords":null,"link":"/elet/20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","timestamp":"2025. január. 06. 15:46","title":"Letépte egy imám fejéről a turbánt, abból készített egy nő kendőt a teheráni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nálunk tilos a használata.","shortLead":"Nálunk tilos a használata.","id":"20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5.jpg","index":0,"item":"14d40fb4-330b-4dd3-9c33-7525a8c2aa79","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Szöges gumival kaptak el egy autóst Miskolcnál a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron aggódhat a gáz miatt, jóllehet akkor a fogyasztás a téli színvonal töredékére esik vissza.","shortLead":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron...","id":"20250107_bloomberg-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"d8386e00-ea41-4e6d-902e-69069a30d8f1","keywords":null,"link":"/360/20250107_bloomberg-gaz","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"Bloomberg: Nyáron nagy verseny lesz a földgázért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban, akiről azt mondja, ismeri, de azt már nem árulja el, honnan. Orbán azt is mondta: nem egészségügyi kezelés miatt utazott ki. Nem messze onnan, ahol a miniszterelnök nyaral, van egy ájurvédikus klinika, ahova az indiai ismerőse Magyarországról közvetít betegeket kezelésre. Felhívtuk a klinikát, és beszéltünk valakivel, akit a gyógyító oda közvetített volna kezelésre. ","shortLead":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban...","id":"20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01.jpg","index":0,"item":"114ad09a-bae4-43b5-bdec-0b977a41b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 14:32","title":"„Azt mondta, el kellene mennem Indiába” – Orbán ájurvédikus gyógyító ismerőse Keralába közvetít ki magyar betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]