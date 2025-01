Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","shortLead":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","id":"20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273.jpg","index":0,"item":"06b0dccd-e25a-445d-bd4c-4ca16c053380","keywords":null,"link":"/elet/20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 07. 11:28","title":"Hárman meghaltak egy arzénos karácsonyi tortától Brazíliában, a saját családját mérgezhette meg egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e62e85-5774-4c68-b2a0-9ccc6c55b28e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Las Vegas-i CES 2025-ön debütált a meghökkentő formájú Honda 0 Saloon és 0 SUV.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025-ön debütált a meghökkentő formájú Honda 0 Saloon és 0 SUV.","id":"20250108_furcsa-uj-villanyautokkal-sokkol-a-honda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51e62e85-5774-4c68-b2a0-9ccc6c55b28e.jpg","index":0,"item":"77f8ebf1-94ee-43b1-90f6-c8dead4f6614","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_furcsa-uj-villanyautokkal-sokkol-a-honda","timestamp":"2025. január. 08. 07:21","title":"Furcsa új villanyautókkal sokkol a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","shortLead":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","id":"20250106_Golden-Globe-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354.jpg","index":0,"item":"98bdeba6-c3ec-4e5f-a0c3-be493489f1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Golden-Globe-ruhak","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Arany, szatén és csillogás: íme a legszebb Golden Globe-ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","shortLead":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","id":"20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214.jpg","index":0,"item":"49997902-6141-4c17-a308-a6904c37db0d","keywords":null,"link":"/elet/20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","timestamp":"2025. január. 06. 15:12","title":"A brutalista rendezője a Golden Globe díjátadón Aubrey Plaza nemrég meghalt férjéről is megemlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról is, hogy mit vár Trump elnök beiktatásától.","shortLead":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról...","id":"20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"7062f720-ed1c-4f07-b8ab-944d08618846","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 12:12","title":"Zelenszkij: Csak az USA adhat garanciát a békére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","shortLead":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","id":"20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4.jpg","index":0,"item":"54014962-a37d-47a7-b48e-f2838a110ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","timestamp":"2025. január. 06. 19:32","title":"Trump nyilatkozata kétéves mélypontra lökte a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]