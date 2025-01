Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effcc05a-4d6e-4082-989c-db316f59b88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilágyi Szilvi az instagramos fotóválogatásán Tisza Pártos pulóverben tűnt fel.","shortLead":"Szilágyi Szilvi az instagramos fotóválogatásán Tisza Pártos pulóverben tűnt fel.","id":"20250108_caramel-szilagyi-szilvi-tisza-part-pulover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effcc05a-4d6e-4082-989c-db316f59b88c.jpg","index":0,"item":"304762dc-0735-426b-b7a5-c3a63c1afd27","keywords":null,"link":"/elet/20250108_caramel-szilagyi-szilvi-tisza-part-pulover","timestamp":"2025. január. 08. 17:27","title":"„Miniszterelnök úr, vége van!” feliratú felsőben pózolt Molnár Ferenc Caramel felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről, a kormányzati propagandáról, az oroszok és a kínaiak helyzetbe hozásáról, a parlamenti demokrácia szembeköpéséről és az információk eltitkolásáról szólt. No és persze a nyunyókáról. ","shortLead":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről...","id":"20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717.jpg","index":0,"item":"4256a33e-74b0-4744-a202-afab30444639","keywords":null,"link":"/360/20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","timestamp":"2025. január. 08. 13:14","title":"Hipóval mosott tojás, tesztek horribilis áron, na meg a rendeleti kormányzás – emlékszik, milyen volt a Covid magyar módra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat alatt lényegesen nagyobb lehet.","shortLead":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat...","id":"20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f.jpg","index":0,"item":"2ad4f558-4018-47b9-ae18-79f6ad727e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","timestamp":"2025. január. 08. 12:03","title":"50%-kal nagyobb képernyő gombnyomásra: gördíthető kijelzős laptopot mutatott be a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését tükrözi.","shortLead":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését...","id":"20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c.jpg","index":0,"item":"2d403215-4d9d-4239-94b5-75f678d3aa70","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","timestamp":"2025. január. 08. 14:31","title":"Meghalt Peter Yarrow, a Paff, a bűvös sárkány eredetijének szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","shortLead":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","id":"20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c.jpg","index":0,"item":"64237bd4-d6c4-451b-931b-0c4fa76de1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","timestamp":"2025. január. 09. 07:54","title":"Drágábbak lettek a használt autók, mégis többen keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","shortLead":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","id":"20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7.jpg","index":0,"item":"ee52e1f6-4c36-4c94-b0c6-88f5912f8c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","timestamp":"2025. január. 08. 10:28","title":"Végtelen körözésbe kezdett egy sofőr nélküli taxi a csapdába került utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]