Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","shortLead":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","id":"20250106_Golden-Globe-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354.jpg","index":0,"item":"98bdeba6-c3ec-4e5f-a0c3-be493489f1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Golden-Globe-ruhak","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Arany, szatén és csillogás: íme a legszebb Golden Globe-ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe9c682-da0c-436a-8881-54dfe24c86bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párja végignézte, ahogy az állat rátámad a fiatal lányra. ","shortLead":"A párja végignézte, ahogy az állat rátámad a fiatal lányra. ","id":"20250106_Bepanikolt-elefant-spanyol-turista-megol-Thaifold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe9c682-da0c-436a-8881-54dfe24c86bc.jpg","index":0,"item":"50a2d165-65d1-4d83-b47c-6aead87f1532","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Bepanikolt-elefant-spanyol-turista-megol-Thaifold","timestamp":"2025. január. 06. 15:47","title":"Bepánikolt elefánt ölt meg egy spanyol turistát Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","shortLead":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","id":"20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"b8544218-2941-4cc6-b22f-2324edc435df","keywords":null,"link":"/sport/20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","timestamp":"2025. január. 07. 21:41","title":"Argentin posztriválist kapott Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen megmutatja, hogy az adott nő endometriózistól szenved-e.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen...","id":"20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233.jpg","index":0,"item":"4b534816-e5ff-4d07-b545-b288d840b118","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","timestamp":"2025. január. 06. 20:03","title":"Éveket spórolhat egy új vérvizsgálat, ami képes diagnosztizálni az endometriózist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek figyelmeztetnek: nem érdemes várni a Windows 10 támogatásának kivezetéséig, már azt megelőzően célszerű meglépni a digitális rendszerváltást. Ennek oka pedig a biztonság.","shortLead":"Biztonsági szakemberek figyelmeztetnek: nem érdemes várni a Windows 10 támogatásának kivezetéséig, már azt megelőzően...","id":"20250106_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-biztonsagi-kockazatok-eset-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85.jpg","index":0,"item":"2446e4b9-45a2-4e3f-9ada-c4cd935bc2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-biztonsagi-kockazatok-eset-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 06. 18:03","title":"Megkongatták a vészharangot, ezt mindenkinek tudnia kell, aki Windows 10-et használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul, de kezdettől fogva veszteséges. Kumar saját cége még inkább: milliárdos mínuszt görget maga előtt, igaz, nemrég ezt a lyukat betömte. Gattyán a veszteségek ellenére megtartja a tulajdonrészét, és az is kiderült, miért éppen Kumarral állt össze.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul...","id":"20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01.jpg","index":0,"item":"b4bdd93d-58fb-4928-8628-220effd77bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 15:15","title":"Orbán indiai csodadoktor kalauzánál 2 millió is lehet egy tisztítókúra, mégis milliárdos veszteséget halmozott fel a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","shortLead":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","id":"20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"c7394bc3-f6b1-465e-81dc-0007869ac846","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 16:30","title":"Rogán Antal korrupció miatt felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]