[{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt hírszerzői tevékenységét.","shortLead":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt...","id":"20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0.jpg","index":0,"item":"a0538a6d-b781-481d-b6f2-e41947055a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","timestamp":"2025. január. 14. 12:57","title":"Szovjet kettős ügynök dolgozott a királyi udvarban, de a királynőnek tíz évig nem mondták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd forintot rakott zsebre. Sérülései miatt az utóbbi években gyakorlatilag alig láthattuk a pályán, ennek ellenére még mindig a világ egyik legjobban kereső játékosa. ","shortLead":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd...","id":"20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf.jpg","index":0,"item":"92ff0b8e-6618-4cee-9e69-329df9c4f8b7","keywords":null,"link":"/sport/20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","timestamp":"2025. január. 14. 05:23","title":"44 milliárd forint 42 perc munkáért? Neymar erre csak annyit mondott: fogd meg a söröm!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150 ezer embert szólítottak fel a menekülésre.","shortLead":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150...","id":"20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2.jpg","index":0,"item":"f9714be4-28eb-4d26-9389-d0a1729ebf07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","timestamp":"2025. január. 12. 15:54","title":"Tűzoltóknak öltözött fosztogatókat tartóztattak le Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása Libanonban.","shortLead":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása...","id":"20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf.jpg","index":0,"item":"d2b52e9a-6c7f-4876-8088-dc082bcbb620","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","timestamp":"2025. január. 14. 07:55","title":"A hágai Nemzetközi Bíróság elnökét kérték fel Libanon miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni a haderőikre. Az akkor vállalt legalább kétszázalékos GDP-aránytól még most is többen elmaradnak, miközben már készítik elő a még magasabb elvárást.","shortLead":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni...","id":"20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a.jpg","index":0,"item":"08abc385-f0e8-4a16-af1b-af8df181933e","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 12:00","title":"Európa most fizeti meg, hogy felvette a békeosztalékot, aztán pedig nem költött eleget honvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]