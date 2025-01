Számos megyében hull a hó reggel óta, ezért a Magyar Közút országszerte hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat végez. A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől, hogy a havazásban érintett területeken vezessenek a szokásosnál is lassabban, óvatosabban, és még indulás előtt tájékozódjanak.

A szakemberek megelőzésképpen felsózták az utakat és folyamatosan végzik a síkosságmentesítési feladataikat. Ahogy a friss hó mennyisége a burkolaton eléri a 3-5 centimétert, a sószórás mellett a hóekézési munkák is beindulnak. A munkagépek a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi, majd fő- végül a mellékutakon, előre meghatározott sorrendben avatkoznak be is visszatérnek majd mindaddig, amíg szükséges; a munkáknak és a fordulóköröknek akkor lesz végük, ha már újra teljesen fekete lesz a burkolat, addig a közlekedők munkaközi állapotokkal, ideiglenesen téliesebb útviszonyokkal is találkozhatnak.

A Magyar Közút minden rendelkezésére álló eszközzel és szakemberrel azon dolgozik 24 órában, 12 órás váltott műszakokban, hogy a közlekedők a kezelésükbe tartozó utakat biztonságosan használhassák. Ugyanakkor

arra kérik a közlekedőket, hogy csak téligumival felszerelt járművel induljanak el,

utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról és az aktuális közlekedési helyzetről, útviszonyokról.