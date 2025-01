Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","id":"20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1.jpg","index":0,"item":"822377d1-c841-424f-bfa1-6d633af274ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","timestamp":"2025. január. 16. 07:59","title":"Bezuhantak a Bentley eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","id":"20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145.jpg","index":0,"item":"f0d9ba2a-d4cd-4195-ac2b-9229c011940a","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 14:47","title":"43 évesen meghalt Hó Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha önnel is előfordul, hogy hajnali háromkor csak hánykolódik az ágyában, de sehogy sem képes visszaaludni, érdemes kipróbálnia ezt a módszert.","shortLead":"Ha önnel is előfordul, hogy hajnali háromkor csak hánykolódik az ágyában, de sehogy sem képes visszaaludni, érdemes...","id":"20250116_visszaalvasi-technikak-alvaszavar-szemtorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"15187ae3-9b3c-4583-a10f-120d23738cea","keywords":null,"link":"/elet/20250116_visszaalvasi-technikak-alvaszavar-szemtorna","timestamp":"2025. január. 16. 04:31","title":"Így tud gyorsan visszaaludni, ha felébredt éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6335741a-0646-438c-a0c7-f29e55c22e48","c_author":"Parászka Boróka, Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Donald Trump elnöki eskütételével Elon Musk politikussá válása is lezárul. A világ leggazdagabb embere az általa épített rakétákat idéző sebességgel igyekszik megváltoztatni az internetes kommunikáció terepét és szabályait, hogy érdeke és víziója szerint formálja át Amerikát és Európát.","shortLead":"Donald Trump elnöki eskütételével Elon Musk politikussá válása is lezárul. A világ leggazdagabb embere az általa...","id":"20250116_Elon-Musk-Donald-Trump-AfD-kozossegi-media-x-tiktok-facebook-bluesky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6335741a-0646-438c-a0c7-f29e55c22e48.jpg","index":0,"item":"989526f5-3628-4119-afb0-6b6850a499ee","keywords":null,"link":"/360/20250116_Elon-Musk-Donald-Trump-AfD-kozossegi-media-x-tiktok-facebook-bluesky","timestamp":"2025. január. 16. 06:30","title":"A német választás megmutathatja, mennyire kell Európának rettegnie Elon Musktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","shortLead":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","id":"20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b.jpg","index":0,"item":"8ab1a002-0781-4701-8d93-3a9ef39ee7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","timestamp":"2025. január. 15. 08:23","title":"Sokfelé kifehéredett a táj Magyarországon, és lehet havazás a folytatásban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is véget ér néhány hónapon belül a búcsúzó rendszeren.","shortLead":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is...","id":"20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4.jpg","index":0,"item":"25116d53-a5b3-45b5-8f14-2a18685430ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","timestamp":"2025. január. 15. 19:03","title":"Ha Windows 10 fut a gépén, erről tudnia kell: több Microsoft-program támogatása is leáll hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése, Los Angeles vezetésének már amiatt főhet a feje, hogyan tudja mindössze három és fél év múlva a nyári olimpiára érkező emberek millióit fogadni. Az egyébként is deficites költségvetésű városnak meg kell találnia az egyensúlyt abban, mennyit költ a természeti katasztrófa utáni helyreállításra, és mennyit az olimpiai felkészülésre. Nem könnyíti a helyzetét, hogy anyagi felelősséget vállalt arra az esetre, ha a 6,9 milliárd dollárosra becsült büdzsé túlszalad.","shortLead":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése...","id":"20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510.jpg","index":0,"item":"4e8f7d86-bb14-43f9-9c8d-8fcfe45082fb","keywords":null,"link":"/360/20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 15. 19:50","title":"Még viszi a szél a lángokat, hogyan lesz ebből olimpia Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","shortLead":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","id":"20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5.jpg","index":0,"item":"f3fd0e52-c9bb-4deb-9912-a12eaf0158ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","timestamp":"2025. január. 15. 12:05","title":"Visszaküldték Törökországba a kaposvári diszkóban botrányt okozó vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]