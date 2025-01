Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi visszaélés miatt.","shortLead":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi...","id":"20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"427f372e-583f-4ce6-ba60-7152c19dd405","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 07:18","title":"Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A békekereső leendő elnök szerint az hozott áttörést, hogy kijelentette: amennyiben a túszok elengedéséről nem történik megállapodás a hivatalba lépéséig, „pokol következik a Hamász számára”.","shortLead":"A békekereső leendő elnök szerint az hozott áttörést, hogy kijelentette: amennyiben a túszok elengedéséről nem történik...","id":"20250115_Donald-Trump-sajat-sikerekent-talalja-a-gazai-tuzszuneti-megallapodast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"13f274de-83aa-4bcb-b351-726759a43e18","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Donald-Trump-sajat-sikerekent-talalja-a-gazai-tuzszuneti-megallapodast","timestamp":"2025. január. 15. 20:10","title":"Donald Trump saját sikereként tálalja a gázai tűzszüneti megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni, hogy saját magát számolja fel – de ez még nem jelenti azt, hogy végleg vége a fenyegetésnek.","shortLead":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni...","id":"20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71.jpg","index":0,"item":"587588ef-3a11-47a1-88bf-264b5ad10eb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","timestamp":"2025. január. 15. 15:03","title":"Kiadta a parancsot az FBI, mire több ezer eszközről törölte magát egy veszélyes kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége egy újabb hasonló katasztrófának. ","shortLead":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége...","id":"20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a.jpg","index":0,"item":"bcceec72-b45a-4932-8add-a8ea23f7528f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","timestamp":"2025. január. 16. 14:41","title":"Egy japán kutatás szerint 30 éven belül katasztrofális földrengés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a784226-e249-4fbc-8633-c38d1f63bd6d","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Volt, akinek meggyűlt a baja a kétfaktoros azonosítással. ","shortLead":"Volt, akinek meggyűlt a baja a kétfaktoros azonosítással. ","id":"20250115_Ugyfelkapu-kormanyablak-ketfaktoros-hitelesites-ugyintezes-hatarido-sorbanallas-tapasztalatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a784226-e249-4fbc-8633-c38d1f63bd6d.jpg","index":0,"item":"efe6f0f5-a134-4556-a645-ee47cd4d110c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Ugyfelkapu-kormanyablak-ketfaktoros-hitelesites-ugyintezes-hatarido-sorbanallas-tapasztalatok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 19:22","title":"„Két könyvet kiolvastam az ügyintézés alatt” – videón, ahogy az Ügyfélkapun kitettek a Kormányablakon másztak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg a választáson. Az Egyesült Államok, Kanada és több ország Latin-Amerikában is González Urrutiát ismeri el az elnökválasztás győztesének.","shortLead":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg...","id":"20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890.jpg","index":0,"item":"710ababd-933c-4033-aca2-cd3a87f79707","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 16. 22:06","title":"Tizennégy amerikai ország közös nyilatkozatban ítélte el Nicolás Maduro beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]