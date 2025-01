Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. 