[{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","shortLead":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"15d75024-3f8c-47d3-a845-984736add5a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 20. 15:40","title":"Karácsony megígérte: megszerzi és nyilvánosságra hozza a Mini-Dubajról szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 alkalommal módosították a 2024-es költségvetést, összesen 3930 milliárd forintot mozgattak meg. 