[{"available":true,"c_guid":"694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul utcahosszal.","shortLead":"Ráadásul utcahosszal.","id":"20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de.jpg","index":0,"item":"44e643a6-e89c-4977-ae7e-2cd3c7b9b64c","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","timestamp":"2025. január. 21. 11:01","title":"Egy felmérés szerint most is a szélsőjobboldali és oroszbarát Georgescu nyerné a román elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott arról, hogyan képzeli el a kiterjesztett végrehajtói hatalmat. Az amerikaiak pedig azzal szembesültek, hogy elnököt választottak, de királyt kaptak – legalábbis ambícióját tekintve. Az első rendelkezések Amerikának szóltak, a világ többi része várhat a sorára.","shortLead":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott...","id":"20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"aa3f6555-d07d-4406-a9f4-7be2445b7641","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","timestamp":"2025. január. 21. 17:27","title":"II. Donald így akarja: berúgta az ajtót első intézkedéseivel Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","shortLead":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","id":"20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d.jpg","index":0,"item":"778b699a-8d66-4fc5-901f-c97cd02e42f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","timestamp":"2025. január. 21. 11:51","title":"Rommá törtek egy ritka Porsche 911-est Tarjánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","shortLead":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","id":"20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166.jpg","index":0,"item":"b600f7ca-8fbd-4ae4-8db9-f4bc1357094a","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","timestamp":"2025. január. 21. 10:16","title":"Kitetováltatta magát egy NAV-ellenőr, hogy ellenőrizze, ad-e számlát a szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]