Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","shortLead":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","id":"20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553.jpg","index":0,"item":"7c8f12cd-00d5-4c60-b489-13abb06ad8c7","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 20:53","title":"Továbbra is gólképtelen Robbie Keane csapata, simán kikapott a Ferencváros Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt kell kifizetnie heteken belül a nagy infláció alatt kiadott állampapírok után, miközben megtippelni is nehéz, mennyit fognak az emberek ebből visszatenni az államkasszába, vagy mennyire kezdenek el költekezni. Segítünk eligazodni, mi is jön.","shortLead":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt...","id":"20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"13f3e6f7-9b8f-4a74-a07e-0a85a165e5ce","keywords":null,"link":"/360/20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","timestamp":"2025. január. 22. 09:30","title":"Tényleg pénzeső hull mindjárt a magyarokra? És miért aggódhat a kormány emiatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","shortLead":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","id":"20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7.jpg","index":0,"item":"65edaea0-3fb9-472b-90ed-b79af12c74e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","timestamp":"2025. január. 22. 09:21","title":"Meghalt Bertrand Blier, aki imádott Depardieu-vel provokálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Bemondani azonban könnyebb, mint megcsinálni, rengeteg megoldandó kérdés van technológiai és pénzügyi téren is.","shortLead":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre...","id":"20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"d7dd5cda-7d95-4271-a6ae-b957b707e3ad","keywords":null,"link":"/360/20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","timestamp":"2025. január. 23. 17:26","title":"A Hold kukázva, irány a Mars? Mi lesz Trump ígéretéből, már 2028-ban emberek mehetnek a vörös bolygóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igencsak ambiciózus terv van a Citroënből kivált, alig tízéves márka felfuttatására. ","shortLead":"Igencsak ambiciózus terv van a Citroënből kivált, alig tízéves márka felfuttatására. ","id":"20250123_Az-autok-Louis-Vuittonja-lenne-a-Stellantis-francia-markaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be.jpg","index":0,"item":"993794a8-0ebe-4d95-9834-06925f80109a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Az-autok-Louis-Vuittonja-lenne-a-Stellantis-francia-markaja","timestamp":"2025. január. 23. 08:08","title":"Az autók Louis Vuittonja lenne a Stellantis francia márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]