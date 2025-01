Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","shortLead":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","id":"20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7.jpg","index":0,"item":"f0e13f62-dd84-4bfa-8f0d-2230f747f3de","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","timestamp":"2025. január. 30. 18:50","title":"Zöld tűzgömböt videóztak le a Balaton fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is egy lábon áll – mondta a HVG-nek Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója. A szállodalánc vezetője arról is beszélt, miért vált meg a cég a Gellért Hoteltől és a Körszállótól.","shortLead":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is...","id":"20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314.jpg","index":0,"item":"742efd15-5d09-45f3-bb38-4d08d0402d14","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","timestamp":"2025. január. 31. 16:30","title":"Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója: Az idegenforgalomban minden ugyanúgy zajlik, mint a Covid előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem előtt álló kihívásokra és erősítse a hazai céget exportképességét.","shortLead":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem...","id":"20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d.jpg","index":0,"item":"43651f08-34c2-4c88-a1ce-11959850ca04","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","timestamp":"2025. január. 30. 08:04","title":"A Google és a PwC vezetői kerültek a Digitális Kereskedelmi Szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól ismert kockák és figurák segítségével.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól...","id":"20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9.jpg","index":0,"item":"c478901d-5f07-43f1-9c69-ec389f16a791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","timestamp":"2025. január. 30. 08:03","title":"110 éves expedíció és egy elsüllyedt hajó elevenedik meg a legós fotózás magyar mesterének új képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni szélsőséges körülmények között is.","shortLead":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni...","id":"20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd.jpg","index":0,"item":"0b50235e-5bf1-40ea-a9f5-14928e4eaad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","timestamp":"2025. január. 30. 19:03","title":"Miniatomerőművet építhet Európa, és nem is akárhol: a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben a kegyelmi botrány egyáltalán megtörténhet? Református lelkészek konferenciát tartottak az egyház jövőjéről, miközben azok, akik nem szólalhattak fel a rendezvényen, egy tüntetésen Balog Zoltán lemondását követelték. Videó.","shortLead":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben...","id":"20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620.jpg","index":0,"item":"f66cf0ad-621f-4788-8edb-ced1ebb2aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. január. 30. 10:41","title":"Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]