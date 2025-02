Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II. beruházást, de mintha annak elhúzódására is készülne. A múlt héten Londonban moduláris atomerőművek majdani megrendeléséről tárgyalt brit partnerével. Bár a Rolls-Royce még egy ilyet sem gyártott, megeshet, hogy képes megelőzni a fix áras szerződésből nemrég kihátrált Roszatomot. ","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II...","id":"20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659.jpg","index":0,"item":"816a106f-5e15-4e1f-9973-3b4a13b71afb","keywords":null,"link":"/360/20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"A Rolls-Royce kis atomerőművei megelőzhetik a paksi bővítést, hogy kiszolgálják Orbánék energiafaló iparát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai és japán piac pedig annak ellenére esett, hogy a két országot közvetlenül nem érintik az amerikai vámok.","shortLead":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai...","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b.jpg","index":0,"item":"674695bd-03e9-488b-a44d-1efbc9b98b2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","timestamp":"2025. február. 03. 09:41","title":"Keleten már elkezdtek beleremegni a tőzsdék Trump vámjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami Nyírcsászáriban történt január végén. De a politikai háború nem Demeter Zsuzsa kirúgásával kezdődött. Zsarolás, lejáratás, kavarás, hazugság és megalázás a Nyírségben. ","shortLead":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami...","id":"20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6.jpg","index":0,"item":"4182672c-bb83-49af-b764-28318b4528e7","keywords":null,"link":"/360/20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","timestamp":"2025. február. 03. 06:30","title":"A nyírcsászári óvónő kirúgása csak a jéghegy csúcsa, a faluban politikai háború van – riport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem a vasúttársaság hibája miatt következett be.","shortLead":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem...","id":"20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"e73d3917-1653-4d89-a341-c63968a223f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","timestamp":"2025. február. 02. 11:17","title":"Gázolt a vonat, de emiatt nem mond le Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","shortLead":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","id":"20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac.jpg","index":0,"item":"bf53b82c-731b-4338-aca7-f9a4c18c54a8","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","timestamp":"2025. február. 02. 16:43","title":"Mit nekünk a hózápor, ha egy kis napsütés a jutalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","shortLead":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","id":"20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572.jpg","index":0,"item":"1f67effc-c712-40fe-949b-aef55165d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","timestamp":"2025. február. 02. 19:53","title":"\"Maradjanak a helyükön!\" - kérte az utaskísérő, miközben lángolt a hajtómű (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? 