[{"available":true,"c_guid":"6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy csoportos kiállításain szerepelnek. Most a legutóbbi tárlatokból mutatunk be néhányat.","shortLead":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy...","id":"20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a.jpg","index":0,"item":"d976d256-a550-4015-8ccd-86510f92a42e","keywords":null,"link":"/360/20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"A Balkán Yoko Onója, a toplistás Flow, humorral a cenzúra ellen – kortárs magyar művészekkel ismerkedik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","shortLead":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","id":"20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055.jpg","index":0,"item":"8573e56d-1a2d-4a73-9eca-d4e4bb202cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","timestamp":"2025. február. 05. 15:01","title":"Egy magyar kutatás szerint a terelőkutyáknak jobb a szaglásuk, mint a vadászkutyáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","shortLead":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","id":"20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"19a77d40-4d9a-486c-99eb-7e017b8ea3df","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 11:37","title":"Putyin kiadta az ukázt a Sberbanknak, hogy működjön együtt Kínával a mesterséges intelligencia területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","shortLead":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","id":"20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"65bd3420-33bf-4f67-b26b-6916a8925e50","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 18:38","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem Bindzsisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","shortLead":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","id":"20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"897d99b7-0fbf-478d-988c-482532dabded","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 14:23","title":"Zugló polgármestere felajánlotta, hogy kitakarít Rákosrendezőn, ha már Lázárék képtelenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","shortLead":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","id":"20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"978dc137-2c36-4b3a-a437-48b9f8781ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","timestamp":"2025. február. 05. 17:13","title":"A párizsi MI-csúcsra és a müncheni biztonsági konferenciára is elutazik Trump alelnöke első tengerentúli útja során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió fonttal (40,5 milliárd forinttal) lett gazdagabb, ami minden idők 23. legnagyobb nyereménye.","shortLead":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió...","id":"20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"86bb1451-818c-4a41-82d2-53c2e8e1542c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","timestamp":"2025. február. 06. 22:03","title":"Két hét után jelentkeztek a világ egyik legnagyobb lottónyereményéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]